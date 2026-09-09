Haos în 20 de grădinițe din Constanța. Somnul de prânz a fost suspendat brusc

Părinții sunt revoltați de decizia autorităților privind paturile neconforme și susțin că verificările trebuiau făcute în timpul vacanței de vară.
Începutul noului an școlar a adus o situație extrem de neplăcută pentru sute de familii din municipiul Constanța. Autoritățile au decis să suspende brusc programul de somn de prânz în nu mai puțin de 20 de unități de învățământ preșcolar.
Motivul invocat de reprezentanții instituțiilor este legat de starea mobilierului, care a fost considerat neconform cu standardele actuale de siguranță și confort pentru cei mici. Această măsură drastică a dat complet peste cap programul zilnic al multor familii, fiind implementată exact la reluarea cursurilor.
Reacția vehementă a părinților
Decizia a stârnit un val de revoltă în rândul părinților, care se văd acum puși în situația dificilă de a găsi soluții urgente pentru preluarea copiilor la jumătatea zilei. Aceștia consideră măsura total inoportună și acuză lipsa de organizare a autorităților.
Părinții insistă ca micuții să fie lăsați în continuare la somn și reclamă faptul că toate aceste verificări și înlocuiri ale paturilor ar fi trebuit realizate în mod obligatoriu în timpul vacanței de vară, și nu odată cu începerea școlii.
Nemulțumirea lor este cu atât mai mare cu cât lipsa somnului afectează rutina preșcolarilor, iar absența unei comunicări prealabile eficiente a agravat puternic această situație tensionată.