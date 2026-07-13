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DNSC îi avertizează pe turiști să verifice cu atenție ofertele de cazare înaintea rezervării vacanțelor
DNSC, avertisment pentru turiști
Publicat13 iul. 2026, 12:48
Sursărealitatea.net
Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere
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