HC Dunărea Brăila a pierdut cu SCM Râmnicu Vâlcea și a coborât pe locul 4 în Liga Florilor

HC Dunărea Brăila a suferit un eșec pe teren propriu în fața SCM Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 25-27, în cadrul etapei a 9-a din Liga Florilor. Această înfrângere a determinat coborârea formației brăilene pe locul al patrulea în clasament.
Partida disputată la Polivalenta Brăila s-a încheiat cu victoria oaspetelor, care au condus pe tabela de marcaj pentru majoritatea timpului. Deși formația antrenată de Bogdan Burcea a reușit să reducă diferența în repriza secundă, nu a mai putut egaliza înainte de finalul meciului.
SCM Râmnicu Vâlcea, pregătit de Florentin Pera, a intrat în pauză cu un avantaj de patru goluri, scor 15-11. La capătul primelor 15 minute, vâlcencele conduceau deja cu 9-4, după o serie de acțiuni ofensive eficiente.
În a doua repriză, HC Dunărea a marcat primul gol prin Mihaela Mihai, însă Tamires a restabilit rapid diferența. Formația gazdă s-a apropiat la două lungimi în minutul 49 și la un singur gol în minutul 57, când tabela arăta 25-24 pentru SCM.
Decizia finalului a venit dintr-o aruncare de la 7 metri. Grace Zaadi, principală marcatoare a echipei vizitatoare cu șase reușite, a transformat penalty-ul și a stabilit scorul final de 27-25, în ciuda încercării ultimei minute a Elenei Roșu de a mai aduce diferența la un gol.
În urma acestui rezultat, cele două echipe au făcut rocadă în clasament. SCM Râmnicu Vâlcea a urcat pe locul al treilea, iar HC Dunărea Brăila a coborât pe poziția a patra.
Pentru formația brăileană, următoarea competiție este programată pentru 7 noiembrie, când va juca deplasare împotriva Molde în cadrul Ligii Europene EHF. La meciul din această săptămână a fost prezent și selecționerul României, Ovidiu Mihăilă.
La HC Dunărea Brăila au marcat: Elena Roșu (5), Mihăilă (4), Laslo (4), Boiciuc (3), Raicea (3), Kirdiasheva (2), Mihaela Mihai (1), Jezic (1), Necula (1) și Klikovac (1). În poartă, Șerban a avut 6 intervenții, Trusova 4, iar Curmenț una.
Pentru SCM Râmnicu Vâlcea au înscris: Zaadi (6), Sprengers (5), Smits (4), Sajka (4), Tamires (3), Dekker (1), Arntzen (1), Tuva Hove (1), Elghaoui (1) și Nielsen (1). Portara Krogh a avut 11 intervenții, iar Bartulovic două.