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Scandal în jurul lui Kylian Mbappe după comparația cu Mao Zedong. Companiile chineze rup contractele cu jucătorul francez

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

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Scris deIonuț Nichita
Publicat27 oct. 2026, 15:04
Sursătvrinfo

Grupul de băuturi Dongpeng și companiile lactate Mengniu și Milkground au anunțat luni seara încetarea colaborării comerciale cu Kylian Mbappé, după ce atacantul Real Madrid a recunoscut că râde de memele care îl compară cu Mao Zedong.

Decizia a fost confirmată prin comunicate oficiale publicate pe rețeaua socială Weibo de Dongpeng Beverage Group și de marca sa, Bu Shui La. Documentele nu detaliază incidentul specific, dar exprimă „opoziția fermă” a companiei, relatează Marca.

Reclamele retrase din spațiul public

Potrivit The Paper, care citează surse legate de radioteleviziunea publică chineză, măsura include retragerea tuturor reclamelor și videoclipurilor în care apare fotbalistul. În ultimele luni, campaniile pentru băuturile Bu Shui La au fost vizibile pe panouri, autobuze și în lifturi din orașele chineze, mai ales în timpul Cupei Mondiale FIFA din 2026.

Controversa s-a extins și la platformele sportive. Dongqiudi, una dintre cele mai importante platforme de conținut sportiv din țară, a anunțat că nu va traduce interviul care a stârnit polemica, considerând că cuvintele atacantului „au rănit sentimentele poporului chinez”, potrivit El Mundo.

Reacția la declarațiile din L'Equipe

Punctul de plecare al scandalului a fost un interviu acordat de Mbappé ziarului francez L'Equipe. Discutând despre umorul pe rețelele sociale, jucătorul a declarat:

Cel care m-a făcut să râd cel mai mult este acela în care mi se folosește fața pentru a-l înfățișa pe un dictator chinez. Îl folosesc des cu prietenii mei.

a declarat Kylian Mbappé, într-un interviu acordat ziarului L'Equipe Kylian Mbappé

Deși sportivul nu a menționat explicit numele niciunui lider chinez în timpul discuției, un meme care suprapune fața sa peste portretul lui Mao Zedong a devenit viral recent. În China, glumele la adresa foștilor lideri ai Partidului Comunist Chinez sunt pedepsite ca infracțiune de „defăimare a eroilor și martirilor”.

Scuze oficiale emise la Paris

În urma presiunilor, inclusiv a cererilor de boicot comercial pe Weibo și a anulei transmisiunilor meciurilor Real Madrid în China, Mbappé a emis marți, 27 octombrie, un comunicat oficial în chineză, franceză și engleză.

În timpul unui interviu recent, am reacționat la o imagine a mea în care apăream reprezentat. Comentariul meu a fost nefericit și acum înțeleg că a rănit multe persoane din China și din comunitatea chineză de pretutindeni.

Îmi cer scuze față de toate persoanele pe care cuvintele mele le-au jignit. Nu a fost deloc intenția mea. Simt un profund respect pentru poporul chinez și istoria sa și îmi pare sincer rău.

a transmis Kylian Mbappé într-un comunicat oficial semnat la Paris Kylian Mbappé

L'Equipe a relatat, de asemenea, că ziarul a publicat un context istoric privind Mao Zedong, descriindu-l ca fondator al Republicii Populare Chineze și subliniind că regimul său a provocat, potrivit istoricilor, între 40 și 70 de milioane de morți.

Rezilierea contractului cu Mbappé se adaugă unei serii de incidente diplomatice în fotbalul spaniol. În septembrie, presa de stat chineză a criticat Real Madrid pentru o formulare care punea pe picior de egalitate Nepalul și Tibetul. În aprilie, FC Barcelona s-a scuzat după apariția steagului Taiwanului pe o pagină legată de academia sa, iar în februarie, fundașul Dean Huijsen a transmis scuze pentru redistribuirea unui conținut considerat rasist.

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