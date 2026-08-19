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Steaua respinge demisia lui Oprița: „N-am văzut nicio demisie”

Daniel Oprița

Daniel Oprița

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 19 aug. 2026, 10:03

Daniel Oprița trece printr-o perioadă dificilă la Steaua, după un început slab de sezon în Liga 2, unde echipa se află în partea de jos a clasamentului.

Problemele s-au agravat din cauza unui lot redus de jucători, mai ales înaintea meciului cu Csikszereda din play-off-ul Cupei României.

Antrenorul a răbufnit din cauza plecărilor numeroase din vară, când mai mulți fotbaliști au părăsit clubul la final de contract. Marți, Oprița a anunțat că și-a prezentat demisia.

Steaua a clarificat însă situația prin comandantul Eduard Danilof. Acesta a declarat că nu a primit nicio demisie în scris și că Daniel Oprița rămâne, momentan, antrenorul echipei. „Domnul Daniel Oprița este în continuare antrenorul echipei Steaua. Nu am văzut nicio demisie până la această oră”, a precizat Danilof pentru PRO TV și Sport.ro.

El a adăugat că echipa are mai mulți jucători accidentați și că intenția conducerii este de a mai aduce fotbaliști înaintea meciului de joi.


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