„TIMPURI ALE MEMORIEI: 10 MAI 1866 – 1877 – 1881” – este genericul sub care se desfășoară astăzi, începând cu ora 14:00, la Muzeul Brăilei „Carol I”, o serie de manifestări dedicate evocării zilei de 10 mai în istoria României.

Mai exact, este vorba despre vernisajul expoziției temporare „Steaua și Coroana României”, un recital cameral susținut de Cvintetul Filarmonicii „Lyra-George Cavadia”, un ceremonial demonstrativ de acordare a decorațiilor, precum și un microrecital de cântece patriotice susținut de Muzica Militară a Garnizoanei Brăila.

„10 Mai are în istoria românilor o semnificație aparte, motiv pentru care, multă vreme, a și fost Ziua Națională a României (1866-1916 și 1918-1947). Actualmente, Legea nr. 103 din 14 mai 2015 stabilește faptul că «Ziua de 10 Mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare națională» prin organizarea de manifestări cultural-artistice.

Prin urmare, deloc întâmplător, Muzeul Brăilei «Carol I» va celebra această zi printr-o suită de manifestări specifice, reunite sub titlul «Timpuri ale memoriei: 10 mai 1866 – 1877 – 1881». Cu acest prilej va fi evocată semnificația zilei de 10 Mai și se va deschide expoziția temporară «Steaua și Coroana României», organizată cu ordine, decorații și efecte militare din colecția particulară Marius Diaconu.

Partea festivă a acestui eveniment va fi întregită de un Recital cameral susținut de Cvintetul Filarmonicii «Lyra-George Cavadia».

În partea a doua va fi reconstituit demonstrativ un ceremonial de acordare a decorațiilor, acompaniat de un microrecital de cântece patriotice susținut de Muzica Militară a Garnizoanei Brăila”, se arată într-un comunicat al Muzeului Brăilei.

Sursa: Realitatea de Braila