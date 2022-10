În perioada 21-23 octombrie 2022 va avea loc Festivalul Internaţional de Jazz Johnny Răducanu, Ediția a IX–a. În urma preselecțiilor au fost admiși în concurs 13 concurenți. Evenimentul se va desfășura în Sala de spectacole de la Casa Tineretului din Brăila.

Concurenții ediției din acest an sunt:

Formație

Sokratis Votskos Quartet-GREECE Jordan Corda Trio-ITALY Elias Lapia Quartet-ITALY Cristian Chiaburu Trio-MOLDOVY Brew Quartet/Manfredonia- ITALY

Solist instrumentist

Anna Bielli & Silvia Olivier Duo – piano & guitar-ITALY Danilo Blaiotta(piano)-ITALY Germana La Sorsa/ Joseph Boyle (guitar & voice)-GREAT BRIATAIN

Solist vocal

Cappadone Rossella–ITALY Dominique Simionescu– ROMANIA Gîrlea Eva Maria-ROMANIA Delia Constantin-ROMANIA Mares Delia Simona-ROMANIA

Concurenții admiși in concurs, in urma preselecției, au obligația de a se prezenta la acest eveniment, cu instrumentele necesare, exceptând cazul pianului, contrabasului și a tobelor, puse la dispoziție de către organizator, conform regulamentului de desfășurare al evenimentului.

În cazul în care concurenții admiși in concurs, in urma preselecției, nu dispun de necesarul de instrumente aferente concursului, au obligația să anunțe organizatorul cu privire la acest aspect, până in data de 04 octombrie 2022, ora 12. Lipsa necesarului de instrumente aferente participării la concurs echivalează cu retragerea din concurs, organizatorul neasumându-si nicio obligație.

Fiecare seara de concurs se va încheia cu recitaluri. Astfel, vineri, 21 octombrie 2022, în cadrul Festivalului Internaţional de Jazz Johnny Răducanu, ediţia a IX-a, ora 18, Casa Tineretului Brăila, va susține un recital Walter Ricci și concerte susținute de Baptiste Stanek Trio, Sâmbătă, 22 octombrie, după secțiunea concurs, vom avea recital Baptiste Stanek Trio și concert Michael Crețu trio, iar duminică, după Gala Laureaților, organizatorii au invitat să susțină un concert pe Teodora Brody Enache Quartet și Alice Zawadzki Trio.

Biletele pot fi achiziţionate de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piaţa Traian, nr. 2, în intervalul orar:

– Luni – Joi: 10:00 – 17:00;

– Vineri: 10:00 – 15:00.

Preţul unui bilet este de 53 lei/seară.

