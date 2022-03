Președintele CJ Brăila a anunțat astăzi că drumul județean Silistraru – Unirea – Gropeni, un tronson de drum DE MAXIMA NECESITATE (17,6 km), a intrat in modernizare, pe fonduri europene. Acest drum face parte din strategia de modernizare a tuturor drumurilor pietruite din patrimoniul Consiliului Judetean Braila. Proiectul se ridica la suma de 9 milioane de euro, contributia CJ fiind de 2%, cu termen de finalizare decembrie 2023

”Mai avem 4 drumuri judetene pietruite, insa si pentru acestea avem proiecte depuse pe programul national Anghel Saligny (DJ202D – Scortaru Nou – DJ202A, DJ255A – Muchea – Scortaru Vechi – Traian, DJ212B – tronsonul DJ212A – Frecatei) si pe fonduri europene, in Exercitiul Financiar 2021-2027 fiind promovat spre finantare DJ203R – Ulmu – Ciresu – Batogu – Liscoteanca – Dropia. Ne dorim ca pana in 2024 toate aceste drumuri sa intre in lucru, astfel sa atingem modernizarea in proportie de 100% a drumurilor judetene. Va reamintesc ca in 2016 judetul Braila avea foarte multe tronsoane de drum care erau impracticabile, iar astazi, in 2022, mai avem doar 4. Ne-am propus ca in fiecare an sa fie turnat covor asfaltic pe cel putin 50 km de drumuri judetene. Consiliul Judetean Braila are in administrare 605 km de drum judetean” spune președintele CJ Brăila.

Sursa: Realitatea de Braila