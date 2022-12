Un lift de la corpul A al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila s-a blocat joi după amiază, în jurul orei 15.30, cu mai multe persoane în el și a cazut de la etajul 3 până la subsol.

Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului, Viorel Botea, a declarat că nu a fost vorba despre o prăbușire a liftului care s-ar fi blocat, ci despre o coborâre controlată, făcută de echipe specialiștii de la ISCIR și IFMA și de personalul administrativ din spital care se ocupă de activitățile de acest gen.

Botea a declarat că s-a realizat o alunecare controlată până la subsol și acolo au fost scoase toate persoanele din lift. O femeie, liftiera, ca acuzat dureri de coloană și a fost dusă pentru investigații medicale.

”Din informațiile pe care le-am obținut astăzi, femeia este în afara oricărui pericol. Precizez că liftul este autorizat, are toate reparațiile făcute la zi, are mentenența făcută. Mâine se va prezenta o expertiză pe această temă și se va încheia un raport” a mai spus Viorel Botea.

Directorul medical de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, dr. Dragoș Voicu a spus că nu a fost „alunecare controlată” a liftului, ci a fost alunecare necontrolată și că nu a fost doar o persoană afectată de alunecarea necontrolată a liftului, ci au fost două, printre care și o asistentă medicală care s-a ales cu fracturi, iar o infirmieră s-a ales cu leziuni.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila, dr. Dragoș Voicu a citit din nota de relație dată de liftiera care era în lift și care a declarat:

„La ora 15:30 eram în ascensor împreună cu alte 7 persoane, la etajul III. Am apăsat butonul de comandă pentru etajul IV. Ascensorul s-a deplasat spre etajele inferioare cu viteză mică. Când a ajuns aproximativ între etajele I și parter a avut o oprire bruscă, după care a pornit tot cu viteză mică până la subsol, unde s-a oprit tot brusc, dar la o diferență de paviment de circa 25 de centimetri” a spus medicul Dragoș Voicu.

Dr. Voicu a precizat că n-a fost o deplasare controlată, fiindcă liftul a alunecat, comanda a fost în sus și liftul a alunecat în jos.

”Acest lift, din ce am înțeles de la partea tehnică, are numai două sisteme de frânare – e vechi, are 42 de ani -; primul sistem de frânare a acționat la oprirea aceea bruscă, ce a fost un șoc și al doilea sistem de frânare a acționat când liftul s-a oprit definitiv. Nu a ajuns la tampoanele de jos, de la subsol, s-a oprit înainte de a ajunge la ele.

În afară de sperietură, de panică, în lift, o asistentă de la Medicală care avea probleme mari cu coloana cervicală, ca urmare șocului despre care vă vorbeam, a suferit o fractură de vertebră T1, la gât. Dacă ar fi fost doar șocul de la oprirea bruscă a liftului, leziunile nu ar fi fost în zona gâtului; erau niște leziuni preexistente și a fost suficient acel șoc ca să apară probleme în acea respectivă. A venit chirurgul la spital, i s-a făcut CT, dar nu a fost internată, e în afara oricărui pericol. Fisurile acelea nu sunt în zona care să afecteze măduva spinării. Din ce am aflat, mai era o infirmieră care la șocul ăla a căzut peste căruțul în care era un pacient și s-ar fi lovit la genunchi, dar nu a fost ceva grav; s-ar putea chiar ca acea infirmieră să fie la serviciu în seara asta.

Deci din punct de vedere medical, cine a fost afectat, a fost rezolvat imediat, iar din punct de vedere tehnic, a fost anunțată toată lumea care trebuia să intervină, au venit de la Galați și au rezolvat ce trebuia rezolvat cu liftul. S-a intervenit cât se poate de repede, au anunțat evenimentul” a mai precizat dr. Dragoș Voicu.

Directorul medical al spitalului a declarat că liftul a fost reparat ieri de specialiștii care au venit la fața locului și în cursul zilei de azi a început să fie folosit din nou.

Acesta a mai precizat că liftul avea toate verificările la zi și că abia în primăvara anului următor era programată următoarea verificare.

”Având în vedere postarea apărută în spațiul public, pe o rețea de socializare privind producerea unui accident în incinta unui spital de pe raza municipiului Brăila, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila transmite următoarele:

Astăzi, 30 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 29.12.2022, în incinta unui spital de pe raza municipiului Brăila ar fi avut loc un accident de lift.

Din primele cercetări, se pare că la data de 29 decembrie a.c., în jurul orei 14:30, cu ocazia folosirii unui lift, patru persoane ce se aflau în interior, ar fi căzut cu acesta în gol de la etajul 3 la subsol.

În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a două dintre persoanele aflate în lift, respectiv a două femei în vârstă de 46 și 49 de ani, ce au necesitat acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal în care sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și nerespectarea masurilor legale de securitate și sănătate în muncă” a transmis Biroul de presă al IPJ Brăila.

