Marius Plopeanu, în vârstă de 40 ani, militar la Brigada 10 Geniu Dunărea de Jos Brăila a reuşit performanţa de a scoate Crucea sfinţită aruncată, vineri, 6 ianuarie 2023, în apele Dunării, potrivit tradiţiei de Bobotează, de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun. El se află la prima participare la o astfel de competiţie.

„M-am înscris în această cursă întrucât peste câteva zile este ziua mea de naştere, împlinesc 40 de ani, şi am zis să îmi fac un cadou. Sunt căsătorit, dar nu am copii încă. Voi păstra Crucea de Bobotează ca amintire a faptului că la 40 ani am reuşit o astfel de performanţă”, a spus Marius Plopeanu imediat după ce a scos Crucea din Dunăre.

Marea sărbătoare a Botezului Domnului a adus vineri, pe malul brăilean al Dunării, unde temperatura a ajuns la 9 grade Celsius la orele amiezii, circa 1.500 de oameni, care au asistat la Slujba de Sfinţire a Apei Celei Mari şi au primit agheasmă, pregătită în sticle de Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Sărbătoarea Bobotezei a început la ora 8.00 la Catedrala Naşterea Domnului, cu Sfânta Liturghie, care a fost urmată de o procesiune religioasă până pe Esplanada Dunării, cu icoana Bobotezei în faţă, steaguri bisericeşti şi Cruci sfinţite, militari şi civili, preoţi, diaconi şi credincioşi.

Anul acesta, în cursa pentru recuperarea crucii de Bobotează s-au înscris şapte brăileni, dar doi au renunţat, unul dintre ei fiind un militar care a plecat într-o misiune. fiecare participant a fost recompensat de Arhiepiscopia Dunării de Jos cu o sumă de bani, câștigătorul primind o sumă dublă față de ceilalți. Primăria Brăila le-a oferit celor cinci câte o sacoșă cu dulciuri, fructe și sucuri.

Sărbătoarea s-a desfăşurat conform vechilor obiceiuri, ordinea fiind asigurată de peste 100 de jandarmi şi poliţişti care au instalat garduri de protecţie pe Faleza Dunării, unde a avut loc slujba de sfinţire a apei.

