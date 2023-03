Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, alături de Inspectoratul Școlar Județean Galați, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați și Casa Corpului Didactic Galați organizează, în perioada 3-5 aprilie 2023, ediția a treia a concursului de creativitate în domeniul IT, destinat elevilor din județele Galați, Brăila, Buzău, Constanța, Ilfov și Vrancea și studenților gălățeni!

Competiția poartă numele profesorului Severin Bumbaru, mentor și creator al învățământului gălățean de informatică și de calculatoare și este menită să atragă atât studenții, cât și liceenii și elevii de gimnaziu.

Concursul se va organiza și anul acesta în online. Astfel: echipe de maximum 3 studenți pot participa la competiția în format Hackathon ce va dura 48 ore și care va avea provocări precum: programare obiectuală (C++, C#, Java – jocuri), programare Web și baze de date, programare roboți și sisteme embedded, aplicații mobile de inteligență artificială. Liceenii sunt așteptați să participe la categoriile: Programare în C++ / C# ce presupune organizarea în echipe de maximum trei persoane și realizarea unei aplicații sau Web Design, unde, tot în echipă de câte maxim trei liceeni vor trebui să realizeze un site web. Nu în ultimul rând, elevii vor fi provocați, tot în echipă de maxim 3, în competiția de Animații Scratch. Mai exact, realizarea unei animații în aplicația Scratch care să conțină personaje și decoruri.

Calendarul concursului este următorul:

– 6 – 27 martie 2023 – Înscrierea participanților

– 31 martie 2023 – Finalizarea listelor de participanți elevi și studenți

– 3 aprilie 2023 – Lansarea temelor pentru secțiunile dedicate elevilor

– 3 aprilie 2023 – Lansarea temelor pentru secțiunile dedicate studenților

– 3 – 5 aprilie 2023 – Desfășurarea concursului de creativitate în IT „Severin Bumbaru”

– 6 aprilie 2023, ora 15.00, pe platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Galați – Conferința județeană „Perspective IT în societatea cunoașterii” pentru cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar

Fiecare participant/echipa va avea la dispoziție 15-20 de min. pentru a-și prezenta proiectul și încă 10-15 minute de conversație cu juriul, iar premiile vor fi mai mult decât ofertante. Mai multe detalii se găsesc în regulamentul de pe site-ul concursului: https://www.concurssbumbaru.ugal.ro/.