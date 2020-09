Vremea se racește astăzi, cerul va fi innorat și vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversa, ziua in majoritatea zonelor țarii, iar noaptea in regiunile din jumatatea nordica și doar izolat in rest.

Va continua sa ploua in aproape toata țara, in special in Oltenia, Moldova, Muntenia, Transilvania și Maramureș.

Cantitațile de apa vor depași 60 l/mp, iar rafalele vor trece de 55 km/Căutare:

Începând de marți după-amiază și până vineri, va ploua însemnat cantitativ îndeosebi în jumătatea de nord a țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade Celsius în depresiuni și 23 de grade Celsius în sud-estul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, iar local și temporar și în regiunile sudice.

În Capitală maxima zilei va fi de 22 de grade Celsius.

Este cod galben de ploi torențiale în 28 de județe ale țării

ANM a emis, luni, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pentru 28 de județe, de luni seară până marți la prânz.

Avertizarea vizează județele Maramureș, Suceava, Bistrița-Năsăud, Neamț, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Gorj, Sibiu, Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Botoșani, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Teleorman și Olt.

Sursa: Realitatea de Bucuresti