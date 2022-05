Miercuri, 4 mai, de la ora 16:00, iubitorii de carte sunt invitați la Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila la o întâlnire cu Valeriu Nicolae, unde vom vorbi despre cea mai recentă carte a acestuia, „Țigan țăndări”. Moderează: Dragoș Adrian Neagu, directorul Bibliotecii.

Prezintă: profesorul Doru Căstăian alături de autorul volumului, Valeriu Nicolae.

„Am pus în cartea asta cam tot ceea ce am eu mai bun. E și despre copilăria mea ca o minune dar și despre adulți țăndări. Am râs mult când am scris-o dar are și părți complicate și deloc confortabile. Am povestit lucruri pe care nu am mai îndrăznit să le povestesc vreodată. Sunt în ea câteva bucăți țepene și cel mai probabil prea crude din mine. Cel mai frică mi-a fost după ce am tipărit cartea. Mi-a fost teamă de tine, cel sau cea care o citește. Nu de alta dar țăndările din mine nu sunt deloc șlefuite. Mi-a fost frică deși nu sunt deloc obișnuit cu frica. Încă îmi mai este. Dar mult, mult mai puțin decât mi-a fost.” spun Valeriu Nicolae

Toate încasările în urma vânzării cărții vor fi direcționate către Asociația Casa Bună pentru construirea Grădiniței Bune. Vă așteptăm bucuroși la lansare, intrarea este liberă!

