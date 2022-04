Pe 3 aprilie 1850, Arma Jandarmeriei a primit statut juridic, prin semnarea unui ofis domnesc de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, fiind stabilite principiile de organizare și funcționare. La vremea aceea, Jandarmeria avea următoarele misiuni: privegherea siguranței publice, ținerea unei bune orânduieli și ducerea la îndeplinire a legilor. De atunci, instituția a trecut prin ample procese de modernizare.

În prezența a peste 400 de elevi și preșcolari, jandarmii brăileni și-au prezentat tehnica din dotare și au efectuat câteva intervenții demonstrative care au atras aplauze din partea asistenței. Jandarmii brăileni au prezentat patru din cei șase câini care îi însoțesc în misiuni.

Plutonier adjutant Giambașu Daniel a prezentat cățelul EBU, alintat „Fedor”. Are 1 an, este din rasa ciobănesc german. El se află în perioada de predresaj și urmează să plece la cursul de specializare, la Centrul Chinologic Sibiu. Plutonier adjutant Aron Ionuț a prezentat câinele de serviciu COL. Prietenii îi mai zic și „Jack”. Face parte din rasa ciobănesc belgian malinois și are 2 ani și jumătate. Este absolvent al cursului de specializare de la Centrul Chinologic Sibiu, cu media 9,97 – categoria I de performanță și va fi folosit la misiunile de patrulare-intervenție. Plutonier adjutant Fătu Silviu a prezentat câinele de serviciu CIW, zis și Lord. Este ciobănesc belgian malinois, în vârstă de 2 ani și jumătate. A absolvit cursul de specializare de la Sibiu cu media 9,75 categoria I de performanță, desfășurat în cursul anului 2021, la Sibiu. Și pe Lord îl veți putea vedea în teren, la diferite misiuni. Plutonier adjutant Popescu Ionuț prezintă câinele de serviciu TUDA, dar răspunde doar la Eba. Și doar conductorului său, Ionuț. Tuda are 6 ani și jumătate, este ciobănesc german varianta neagră și a participat la foarte multe misiuni până acum, pe care le-a dus la bun sfârșit cu brio. Tuda a fost prezentă inclusiv la activitățile din Parcul Monument și Grădina Mare din weekend, la standul dedicat Zilei Jandarmeriei Române.

Plutonier adjutant Fătu Silviu alături de câinele Lord și plutonier adjutant Popescu Ionuț alături de câinele Tuda, au executat un exercițiu de disciplină, apoi s-a simulat prinderea unui infractor cu ajutorul câinelui de serviciu Lord.

”Infractorul intenționează să sustragă un bun dintr-o mașină a cărui geam a fost uitat deschis. Patrula formată din 2 jandarmi și câinele Lord îl observă, îl somează să înceteze activitatea infracțională, însă acesta nu cooperează. Lord primește comandă să prindă infractorul. După ce individul este prins, Lord va fi pus în așteptare, pe timpul controlului corporal. Infractorul are o tentativă de a fugi de jandarmi, însă ageritatea lui Lord îl va împiedica, din nou” a fost scenariul exercițiului.

Instructorii sportivi de arte marțiale din cadrul Jandarmeriei Brăila au efectuat exerciții demonstrative de autoapărare și intervenție profesională. Plutonier adjutant Constantin Iulian, un „veteran” al exercițiilor demonstrative de acest tip, fiind practicant de karate do tradițional Fudokan și Șotokan de peste 30 ani, a fost coordomatorul luptătorilor din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil, care au exemplificat situații întâlnite în misiunile specifice în care au fost nevoiți să folosească tehnici de autoapărare și imobilizare a unor persoane violente.

Într-un alt exercițiu, jandarmii au aplicat măsurile tactice polițienești în cazul unei persoane care are asupra sa o armă albă.

Scenariul a fost următorul:

Echipajul de jandarmerie aflat în serviciu observă o persoană suspectă, deoarece aceasta evită contactul cu jandarmii. Jandarmii hotărăsc să treacă la interceptarea și legitimarea persoanei respective. Deoarece individul refuză să coopereze cu colegii noștri, acesta va fi imobilizat. În urma controlului corporal, se găsește asupra sa o armă albă, fapt pentru care va fi condus la sediu pentru continuarea cercetărilor.

Seria de exerciții demonstrative s-a încheiat văzându-i în acțiune pe luptătorii antitero din cadrul IJJ Brăila, în care s-a simulat o situație în care ar fi necesară intervenția acestora.

Scenariul a fost următorul:

Infractorii atacă o mașină blindată de transport valori. Jandarmii aflați în mașina blindată anunță că sunt atacați, iar în cel mai scurt timp, echipajul antitero intervine. Se constituie o celulă de lunești și una de asalt. După un schimb de focuri, infractorii sunt neutralizați de jandarmi, iar mașina blindată de transport valori își poate continua traseul. Vom putea observa dotările specifice: armament, cască antiglonț, vestă antiglonț, scut balistic, dar și modul profesionist de intervenție. Atenție, vor fi folosite cartușe de manevră, adică nu sunt focuri reale, dar vor fi destul de zgomotoase.

Standul cu tehnica de luptă și armamentul din dotare a rămas deschis de la ora 10.00 până la ora 14:00.

Sursa: Realitatea de Braila