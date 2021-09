Aproape 200 de delegați din 38 de organizații locale ale PMP Brăila s-au întrunit, vineri, 17 septembrie, pentru a lua parte la lucrările Conferinței Filialei Județene. Cu această ocazie, consilierul județean Viorel Botea a fost reales în funcția de președinte. Au fost 183 de voturi valabil exprimate și tot atâtea ”pentru” ca Botea să conducă organizația județeană pentru următorii patru ani.

Lucrările Conferinței s-au desfășurat în prezența lui Cristian Petrescu, vicepreședinte al PMP Central – Departamentul pentru dezvoltare regională și administrație publică. Acesta a spus că organizația Brăila a PMP a demonstrat că se pot obține rezultate bune și prin continuitate, Viorel Botea fiind președinte al organizației din 2014, cu o scurtă pauză de câteva luni, în 2016.

Această continuitate, atunci când este înțeleasă așa cum trebuie, să faci echipă să aduci oameni noi în permanență, duce la rezultatele pe care le-ați obținut și așa cum spunea și domnul Botea, la aalegerile parțiale, la Viziru ați luat locul 3. La aceste alegeri locale parțiale Partidul Mișcarea Populară a fost pe locul 3 ca număr de candidați, după principalele partide, Am avut 28 de candidați din 35 de localități, iar ca rezultate am luat 5.49% la nivel național, și dacă ne referim doar la localitățile unde am avut candidați, am ajuns la 7.29%.” a spus Cristian Petrescu.

În cadrul Conferinței Filialei Județene a PMP Brăila a fost prezentată o singură moțiune, cae a consilierului județean Viorel Botea, ales președinte pentru un nou mandat de 4 ani. Consilierul municipal Coman Sarafolean a fost ales secretar general, iar consilierul județean Ismail Duran a fost ales secretar general adjunct. De asemenea, pe cele 12 posturi de vicepreședinți se află: Doruleț Iorga, Marian Radu, Alexandru Iancu, Tudorel Gîscă – primarul comunei racovița, Virginia Stăncescu – viceprimar oraș Făurei, Iulian Eduard Brăilă – viceprimar comuna Cazasu, Nicu Jarcu – viceprimar comuna Racovița, Georgică Șerban – consilier comuna Traian, Ionel Stoican – consilier comuna Viziru, Lucian Mircea Dudulea – consilier oraș Însurăței, Liviu Budur – consilier comuna Bordei Verde și Daniel Ciutacu – consilier comuna Zăvoaia.

Anamaria Fătu a fost aleasă trezorier.

Din comisia de cenzori fac parte: Anamaria Fătu, Nicoleta Adina Coman-Sobaru, Luminița Baltă.

Din Comisia de Arbitraj și Integritate: Elena Dascălu, Marioara Gurău, Valentin Petrescu, Rodica Florea, Dănuț Toma.

De asemenea, au fost aleși și 35 de secretari executivi: Marian Cojocaru, Gabriel Botea, Viorel Geană, Neculae Munteanu, Gina Moroianu, Elena Avarvarei, Cătălin Bogdan Andrei, Silviu Mardale, Ana Șerbu, Georgian Roșca, Șerban Recuciu, Ion Voinea, Mihai Turtoi, Ștefan Ciocan, Petruș Lădaru, Neculai Gurgui, Relu Burtea, Lucia Leca, Marian Nuțu, Gheorghe Ciuca, Sorin Lungu, Gheorghe Oancea, Gheorghe Gheorghiță, Gherghina Dobrotă, Nicolae Nedelcu, Mihai Purice, Alin Bobeanu, Ionel Tudorache, Vasilică Mocanu, Vasile Negru, Ionel Răcaru, Costel Stănescu, Emil Mălâia, Maria Cornea și Paula Stan.

Sursa: Realitatea de Braila