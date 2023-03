Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a găzduit săptămâna trecută o activitate dedicată Zilei Mondiale a Sindromului Down, marcată în fiecare an pe 21 martie.

La activitate au participat 20 de copii cu și fără sindrom Down care au discutat cu coordonatorii activității despre ce înseamnă sindromul Down, de ce sunt mai diferiți copiii cu acest sindrom și cum trebuie să fie tratați ei de ceilalți copii.

Cei mici au ascultat o poveste și au desenat, iar unii dintre ei au arătat celorlalți participanți că au purtat astăzi două șosete diferite, un semn prin care se manifestă solidaritatea cu persoanele cu sindrom Down.

Una dintre cele care au purtat astăzi șosete diferite a fost Ștefania Botez, reprezentanta Asociației Sindrom Down Brăila.

Ștefania Botez a mai precizat că miercuri, 22 martie, a fost lansată la București Federația Sindrom Down din România, recent înființată.

Grație generozității conducerii Bibliotecii Județene „Panait Istrati”, Asociația Sindrom Down Brăila are la dispoziție gratuit un spațiu în care copiii se întâlnesc o dată pe săptămână pentru a se juca, a socializa și astfel, cei mici să învețe să-i accepte pe cei care sunt diferiți de ei și să se comporte cu iubire și bunătate cu copiii cu sindrom Down.

Sursa: Realitatea de Braila