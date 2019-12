Denumire ocupatie Conditii de ocupare Observatii

auditor intern (cls. I, grad prof. Principal) vechime in domeniu minim 5 ani, studii superioare de lunga durata POLITIA LOCALA BRAILA Str. Orientului nr. 23 tel/fax. 0339.401.343 Persoana de contact: Codirla Chirita Termen depunere dosar: 23.12.2019 Concurs: – proba scrisa: 09.01.2020 – interviu: in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise

inspector de specialitate in administratia publica (inspector, clasa I, grad profesional superior) studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti, vechime minima in domeniu 7 ani PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA Piata Independentei nr. 1 tel/fax. 0239.619.180 site: www.primariabraila.ro Termen depunere dosar: 06.01.2020 Testare calculator: 16.01.2020 Concurs proba scrisa: 22.01.2020

inspector de specialitate in administratia publica (inspector, clasa I, grad profesional asistent) studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti, vechime minima in domeniu 1 an

expert arhitect (expert, clasa I, grad profesional principal) studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Arhitectura sau Urbanism, vechime minima in domeniu 5 ani

expert arhitect (expert, clasa I, grad profesional superior) studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Arhitectura sau Urbanism, vechime minima in domeniu 7 ani

electrician de intretinere si reparatii diploma de bacalaureat sau scoala profesionala, 9 ani vechime in meseria de electrician SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA Sos. Buzaului nr. 2 tel/fax. 0239.692.222 / 0239.692.174 Persoana de contact: serviciul RUNOS – Ene Monica Termen depunere dosar pozitia 1: 23.12.2019 ora 14:00 Concurs proba practica: 16.01.2020 ora 08:30, proba interviu: 21.01.2020 ora 08:30 Termen depunere dosar pozitia 2: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 15.01.2020 ora 09:00, proba practica: 20.01.2020 ora 09:00 Concurs proba interviu: 27.01.2020 ora 09:00 Termen depunere dosar pozitia 3: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 15.01.2020 ora 11:30, proba practica: 20.01.2020 ora 11:30 Concurs proba interviu: 27.01.2020 ora 11:30 Termen depunere dosar pozitia 4: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba practica: 16.01.2020 ora 11:00, proba interviu: 21.01.2020 ora 11:00 Termen depunere dosar pozitia 5: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 11.02.2020 ora 09:00, proba practica: 14.02.2020 ora 09:00 Concurs proba interviu: 19.02.2020 ora 09:00 Termen depunere dosar pozitia 6: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 11.02.2020 ora 11:00, proba practica: 14.02.2020 ora 11:00 Concurs proba interviu: 19.02.2020 ora 11:00 Termen depunere dosar pozitia 7: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 30.01.2020 ora 10:00, proba practica: 04.02.2020 ora 10:00 Concurs proba interviu: 07.02.2020 ora 10:00 Termen depunere dosar pozitia 8: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 10.02.2020 ora 10:00, proba practica: 14.02.2020 ora 10:00 Concurs proba interviu: 18.02.2020 ora 10:00 Termen depunere dosar pozitia 9: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 17.02.2020 ora 10:00, proba interviu: 20.02.2020 ora 10:00 Termen depunere dosar pozitia 10: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 10.02.2020 ora 10:00, proba practica: 13.02.2020 ora 10:00 Concurs proba interviu: 18.02.2020 ora 10:00 Termen depunere dosar pozitia 11: 03.01.2020 ora 14:00 Concurs proba scrisa: 12.02.2020 ora 10:00, proba practica: 17.02.2020 ora 10:00 Concurs proba interviu: 20.02.2020 ora 10:00

brancardier scoala generala

infirmier/infirmiera curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau furnizori autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, 12 luni vechime in sistemul sanitar

muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet 12 luni vechime in activitate

consilier/expert/economist in economie generala (economist I) diploma de licenta, experienta in achizitii publice de minim 3 ani, insotita de documente justificative si recomandare de la locul de munca in acest sens, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate

inginer constructii civile, industriale si agricole (inginer I) diploma de licenta, experienta in achizitii publice de minim 3 ani, insotita de documente justificative si recomandare de la locul de munca in acest sens, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate

ingrijitor la unitati de ocrotire sociala si sanitara (ingrijitoare curatenie) curs de notiuni fundamentale de igiena conform Ordinului nr. 1225 / 2003

asistent medical generalist (asistenti medicali generalisti debutanti, PL si PR) certificat de membru valabil eliberat de OAMGMAMR, asistenti medicali generalisti debutanti-fara vechime, asistenti medicali generalisti PL-6 luni vechime, asistenti medicali generalisti principali-5 ani vechime si adeverinta de grad principal

auditor intern (auditor gr. I) diploma de licenta in studii economice, act doveditor curs auditor public intern, 7 ani vechime in specialitatea studiilor

statistician medical diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii, cunostinte operare PC (diploma, certificat sau atestat), 6 luni vechime in activitate

moasa (moase debutante SS) diploma de licenta in specialitate, certificat de membru valabil eliberat de OAMGMAMR

ajutor ospatar scoala generala

asistent farmacist scoala postliceala

coafor scoala generala, calificare

confectioner-asamblor articole din textile minim 10 clase, vechime in domeniu minim 5 ani

controlor calitate scoala profesionala/curs de calificare

croitoreasa calificare

electrician de intretinere si reparatii scoala profesionala/curs de calificare

electromecanic masini si echipamente electrice scoala generala, calificare de electromecanic

farmacist studii superioare

frezor la masini roti dintate scoala profesionala/curs de calificare

frizer scoala generala, calififcare

gauritor-filetator scoala profesionala/curs de calificare

inginer agronom studii superioare

lacatus constructii metalice si navale scoala profesionala/curs de calificare

lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale scoala profesionala/curs de calificare

lacatus-montator scoala profesionala/curs de calificare

maistru mecanic studii medii

manipulant marfuri

mecanic agricol scoala generala, vechime in domeniu minim 3 ani

mecanic auto vechime 1 an in domeniu, calificare

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

operator la prelucrarea maselor plastice studii medii

ospatar (chelner) scoala generala, vechime 1 an, calificare

primitor-distribuitor materiale si scule vechime minim 6 luni, minim liceu

rectificator universal scoala profesionala/curs de calificare

sef restaurant calificare, vechime 1 an in meseria de ospatar

sef serviciu plan productie studii superioare

sofer de autoturisme si camionete minim scoala generala, vechime minim 15 ani

spalatoreasa lenjerie

strungar la masini de alezat si frezat scoala profesionala/curs de calificare

strungar la masini de prelucrat in coordonate scoala profesionala/curs de calificare

strungar universal scoala profesionala/curs de calificare

sudor scoala profesionala/curs de calificare

tractorist scoala generala, vechime in domeniu minim 1 an

ucenic (confectioner asamblor articole din textile) scoala generala

ucenic (strungar) minim 10 clase

vanzator studii medii