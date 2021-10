Muzeul Brăilei „Carol I” găzduiește în cadrul Brăila Film Festival, ediția a III-a, proiecția unor filme artistice. Proiectul aparține Asociaţiei Culturale Cinefeel Brăila și este finanțat de Consiliul Județean Brăila prin „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean pentru anul 2021”, programat să se desfășoare în perioada

29 septembrie – 14 noiembrie 2021.

Astfel, în perioada 3-5 noiembrie, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” din Piața Traian, nr. 3, sala „Regele Ferdinand și Regina Maria”, se pot vizona următoarele filme:

Miercuri, 3 noiembrie:

– Ora 12.00 – Partea îngerilor (The Angels’ Share, 2012); The Angels’ Share spune povestea unor tineri fără nici un viitor, din suburbiile Glasgow-ului, trăind la limita infracționalității, care se trezesc dintr-o dată într-un anturaj favorabil, lucru care le deschide ochii asupra vieții, făcîndu-i să-și depășească condiția meschină. Un fel de întruchipare a expresiei „omul potrivit la timpul și locul potrivit”.

– Ora 14.00 – Romantici anonimi (Les émotifs anonymes, 2010); Ce se întâmplă atunci când un bărbat și o femeie au o pasiune comună? Se îndrăgostesc. Și asta se întâmplă cu Jean-René, șeful unei fabrici mici de ciocolată, și Angélique, un cofetar talentat pe care tocmai l-a angajat. Ce se întâmplă când un bărbat extrem de emoționant întâlnește o femeie extrem de emoționantă? Se îndrăgostesc, și asta se întâmplă cu Jean-René și Angélique care împart același handicap. Dar fiind timid, nu fac lucrurile ușoare între ei.

Joi, 4 noiembrie:

– ora 12.00 – Fondatorul (The Founder, 2016); Filmul Fondatorul urmăreşte povestea adevărată a lui Ray Kroc (Michael Keaton), un agent de vânzări din Illinois, şi cum i-a cunoscut el pe Mac şi Dick McDonald (Nick Offerman şi John Carroll Lynch), care conduceau o afacere cu burgeri în California de Sud a anilor ’50. Impresionat de sistemul rapid de preparare a mâncării de la standul cu hamburgeri din San Bernardino, dar şi de mulţimea pe care o atrăgea, Kroc a întrezărit imediat un imens potenţial de francizare.

– Ora 14.00 – O americancă la Tokio (The Ramen Girl, 2008); În mâncăruri, ca şi în viaţă, uneori ingredientul lipsă este dragostea. Proaspăt desparţită de iubitul ei, o tânără americancă înţepeneşte la Tokyo unde, dorind să găsească o nouă cale în viaţă, începe să ia lecţii ca bucătar de ramen, de la un maestru japonez tiranic.

Vineri, 5 noiembrie:

– ora 10.00 – Un an bun (A Good Year, 2006); Max Skinner (interpretat de Russell Crowe) este un bancher londonez specialist in investiții care se bucura de un mare succes in meseria sa. intr-o zi, afla ca unchiul sau Henry – singura ruda apropiata pe care o mai avea – a decedat. Ca urmare, Max devine mostenitorul domeniului viticol al unchiului sau, in Provence, unde acesta traise timp de 30 de ani. Max pleaca in Provence, pentru a-si lua in stapanire mostenirea.

– Ora 12.00 – Rețeta dragostei (Waitress, 2007); Jenna este o sotie nefericita care spera ca va castiga un concurs de facut placinte si astfel va avea suficienti bani sa-l paraseasca pe sotul ei, Earl. Dar planurile ii sunt date peste cap cand afla ca este insarcinata. Viata ei de zi cu zi este simpla si in acelasi timp complicata: face placinte fenomenale la restaurantul lui Joe.

Activitatea se va desfășura conform normelor în vigoare (purtarea măștii, păstrarea distanței, dezinfectare etc.), respectiv accesul publicului este permis doar cu dovada vaccinării, pentru care au trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de imunizare, precum și persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu COVID-19, în limita a 30% din capacitatea sălii.

Sursa: Realitatea de Braila