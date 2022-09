Evenimentul de alergare ,,Semimaraton Brăila 2022’’, ediția a III-a, este o manifestare în scopuri caritabile, in care implicam comunitatea locala într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării și sănătății precum si implicarea in strângerea de fonduri pentru cei care au nevoie de sprijin.

Competiția, aflata la a III-a ediție, se va desfășura in data de 25 Septembrie 2022 în intervalul orar orar 8.00 – 13.00, in zona centrala a orașului Brăila. Startul si sosirea au loc in Piața Independentei (platoul din fata Primăriei).

În cadrul competiției se organizează următoarele probe:

09:00 – START SEMIMARATON

09:05 – START CROS 11km, CURSA BRAILENILOR ACTIVI-4km (adolescenți 15-17ani si adulți)

12:00 – START CURSA copii 6 – 8ani(fete) – 600m

12:06 – START CURSA copii 6 – 8ani( băieți) – 600m

12:12 – START CURSA copii 9 – 11ani(fete) – 600m

12:18 – START CURSA copii 9 – 11ani( băieți) – 600m

12:25 – START CURSA copii 12 – 14ani(fete) – 1000m

12:35 – START CURSA copii 12 – 14ani( băieți) – 1000m

Înscrierile se pot face pe: www.runbraila.ro

Traseul principal pe unde se desfășoară evenimentul:

Start Piața Independentei(platoul din fata Primăriei), Calea Călărașilor, Piața Traian spre stânga de la ieșirea de pe Calea Călărașilor, Calea Galați, B-dul. Al. I. Cuza, B-dul Panait Istrati, Str. Grădinii Publice, alei din Gradina Publica, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Edmond Nicolau, Piața Poligon pe sensul giratoriu, Str. Oituz, Piața Traian in sens invers al sensului de la prima trecere prin Piața Traian, Str. Împăratul Traian, Str. Inginer Anghel Saligny, Str. Fata Portului, Faleza, Str. Griviței, Calea Călărașilor, Piața Independentei (platoul din fata Primăriei).

“Semimaraton Brăila 2022” este un eveniment ce se adresează tuturor alergătorilor: amatori și profesioniști. Sportul în sine nu ne va rezolva problemele, însă, pe lângă beneficiile foarte evidente pentru sănătatea noastră, sportul are în același timp un potențial unic de a ne apropia și de a ne da sentimentul că

aparținem unei comunități.

Până în prezent sunt înscriși concurenți atât din România, Ucraina, Japonia, Republica Moldova, și s-a înregistrat o prezență crescută a alergătorilor domiciliați nu doar în Brăila, ci şi din alte județe ale țării.

CAUZE caritabile :

1. Asociația „Trebuie” din Brăila. DONEAZA O FACTURA LUNARA! TREBUIE nu este un indemn. TREBUIE este un ONG în domeniul serviciilor sociale, care zi de zi, timp de 25 de ani a susținut si continua sa susțină tineri din Brăila

2. SOS Autism din Brăila. ”Motivați prin dans, înot și mișcare!” Scopul proiectului nostru este continuarea terapiei prin înot și diversificarea terapiilor, prin adăugarea terapiei prin dans, plină de adrenalină, zâmbete și emoții, dezvoltată cu ajutorul unui profesor de dans.

3. Donează o carte pentru un copil. Pentru viitor. Dotarea bibliotecilor din satele din Brăila pentru viitorul copiilor noștri. Pentru viitorul nostru .

4. De profesie OM – Împreună il ajutăm pe Răzvan, un copil de 4 ani și 10 luni, cu sindrom Kabuki, o afecțiune genetică rară.

5. Asociația SVUC. Asociația Schimba Viața unui Copil Viziunea Asociației SVUC este aceea de a construi și dezvolta o comunitate în care copiii cu dizabilități trăiesc o viață demnă.

Parteneri media: Kiss FM; Radio Romania Actualități, Obiectiv Brăila, Realitatea de Brăila, ProBraila.

Sursa: Realitatea de Braila