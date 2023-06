Echipa de handbal feminin Dunărea Brăila, care a terminat sezonul 2022-2023 pe locul 4 în Liga Florilor, a anunțat că a semnat prelungirea contractelor pentru 11 jucătoare, dar și despărțirea de alte patru handbaliste. Alte cinci jucătoare vor continua la Brăila, ele mai având contracte valabile și pentru sezonul 2023-2024.

Din lot al echipei brăilene pentru sezonul următor nu mai fac parte Mayssa Pessoa, Marija Shteriova, Josipa Mamic și Jovana Sazdovska. De asemenea, portarii Clara Preda și Ana Caraman își caută echipe, pentru că nu mai intră în vederile antrenorului pentru viitorul sezon, la fel cum și Ștefania Epureanu își caută echipă unde să poată juca. Mirabela Coteț mai este încă un sezon îmrumutată la CSM Tg. Jiu.

Portarul Elena Șerban a semnat prelungirea contractului cu echipa brăileană pentru încă două sezoane, cu posibilitatea de prelungire cu încă unul. Aneta Udriștioiu va mai îmbrăca încă un an echipamentul Dunării Brăila. De asemenea, Nicoleta Balog va continua încă două sezoane la Brăila unde se va lupta pentru postul de pivot cu nemțoiaca Meike Schmelzer și angoleza Liliana Venancio care și-au prelungit și ele contractele cu Dunărea Brăila pentru încă un sezon. Kristina Liscevic și-a prelungit contractul cu Dunărea Brăila cu încă un an, la fel cum a făcut și extrema dreaptă, brazilianca Jessica Quintino, care are și opțiunea de prelungire cu încă un an. Bielorusa Maryia Kanaval va juca încă un sezon la Dunărea Brăila, cu posibilitatea de prelungire pentru încă unul.

Extrema stânga din Brazilia, Larissa Fais Munhoz Aroujo, venită la Brăila în vara anului 2021, va continua și ea în culorile alb-albastre ale echipei brăilene. Brazilianca, în vârstă de 30 de ani, este în România de 6 ani și a mai jucat la U Cluj, Măgura Cisnădie și Minaur Baia Mare. Centrul Francielle Gomes Da Rocha va juca pentru al treilea sezon consecutiv în culorile Dunării Brăila. Vicecampioană mondială cu naționala Spaniei, Mireya Gonzalez Alvarez a semnat prelungirea contractului cu “Dunărea” Brăila pentru încă un sezon.

Alexandra Severin, Cătălina Pisică, Jelena Lavko, Karoline Helena De Souza și Corina Lupei mai au contracte în derulare cu Dunărea Brăila și vor îmbrăca tricoul alb albastru și în sezonul 2023-2024.

Sursa: Realitatea de Braila