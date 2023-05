Un număr de 118 copii cu deficienţe de auz înscrişi la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău au fost luaţi de la şcoală şi duşi acasă de părinţi sau de către asistenţii maternali, ca urmare a grevei generale declanşate de sindicatele din învăţământ, conducerea instituţiei luând decizia ca totuşi să asigure elevilor supraveghere şi servicii de specialitate până în momentul în care aparţinătorii au venit să îi preia.

Greva generală a afectat şi activitatea unităţilor de învăţământ speciale. Cu excepţia conducerii, toţi angajaţii Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău au intrat în grevă, părinţii fiind anunţaţi să se prezinte la şcoală pentru a-şi lua copiii acasă, pe perioadă nedeterminată, până când greva generală se va încheia.

„Este grevă la Liceul pentru deficienţi de auz, avem toate cadrele didactice în grevă şi personalul nedidactic şi didactic auxiliar. Excepţie fac două, trei persoane care nu sunt membre de sindicat şi eu ca director nu am voie să fiu implicată în grevă. Copiilor din alte judeţe li s-a asigurat, cazare, masă şi supraveghere pentru ziua de ieri şi astăzi, aparţinătorii şi părinţii au fost anunţaţi că nu mai există personal în şcoală care să nu fie în grevă şi care să poată avea grijă de ei şi în aceste condiţii au venit şi şi-au luat copiii acasă. În momentul de faţă mai avem doi copii de la Constanţa şi s-au anunţat părinţii că vin să îi ia şi pe ei”, a declarat, pentru AGERPRES, Antoanela Marinov, directorul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău.

La liceul special sunt înscrişi copii din mai multe judeţe din ţară. Cu toate că au intrat în grevă, angajaţii instituţiei de învăţământ au asigurat copiilor servicii până în momentul în care au fost preluaţi de părinţi.

„La noi în şcoală avem 45 de profesori, 40 sunt în grevă ceilalţi sunt cu baza în alte şcoli şi doi pensionari. Per total, toată lumea este în grevă cu excepţia mea. Copii avem 118 şi în momentul de faţă mai avem doi în şcoală. Sunt şi copii fără familie dar sunt în plasament şi au fost anunţate direcţiile de asistenţă socială sau asistenţii maternali. Au fost colegi însă care au avut grijă de copii pentru că nu am vrut să îi lăsăm aşa. Am avut supraveghetori de noapte, pedagogi, bucătar pe tură care le-au asigurat masa până au plecat. Avem copii cu deficienţe de auz, cu deficienţe asociate, deficienţe motorii, probleme de văz dar nu accentuate. Deservim mai multe judeţe, avem copii din Constanţa, Brăila, Covasna, Sibiu, Prahova”, a mai precizat Antoanela Marinov.