Michael Creţu, care este artist rezident la Universitatea Salford din Manchester şi director muzical al orchestrei Manchester International Roots Orchestra, a declarat, pentru AGERPRES, că filmul, la care a lucrat un an de zile, pune cap la cap dovezi care demonstrează că membrii familiei lui Johnny Răducanu au fost, în urmă cu 200 de ani, muzicanţi robi şi au fost deţinuţi de celebra familie Ipsilanti, care avea în localitatea Odaia Vizirului din Brăila o moşie întinsă şi un conac, unde se organizau numeroase petreceri şi care a rămas în istorie sub numele de Palatul Conţilor de Roma.

„Am realizat un film şi un eseu despre istoria de 200 de ani a familiei lui Johnny Răducanu. Consiliul Culturii din Anglia a sponsorizat filmul şi îl susţine în continuare. Filmul nu a avut un buget extraordinar, însă povestea este extrem de importantă pentru mine, cred că şi pentru Brăila şi pentru jazz-ul românesc. Este o poveste care porneşte acum 200 de ani. Am făcut cercetări în arhive, avem poze şi informaţii despre satul Viziru, care pe vremea aceea se numea Odaia Vizirului. Este locul unde a fost adusă pentru prima dată familia Creţu. Odaia Vizirului a fost înfiinţată de familia Ipsilanti, care a cumpărat pământuri foarte fertile la Dunăre şi a creat acolo un nou sat, care nu exista pe harta României la vremea aceea, sfârşitul secolului XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea. Acolo şi-a construit un conac, în care dădea importante petreceri şi organiza întâlniri cu oameni importanţi ai vremii. Cei din familia Creţu aparţineau acestor pământuri, practic ei aparţineau familiei Ipsilanti, erau muzicanţii familiei Ipsilanti. Cu toate că nu am descoperit un document în care să scrie negru pe alb ceea ce eu vreau să dovedesc în film şi în eseu, sunt mai multe fapte care duc spre o concluzie foarte clară: cei din familia Creţu au fost muzicanţi robi acum 200 de ani, au aparţinut pământului care îi aparţinea lui Ipsilanti”, a spus Michael Creţu.

Numele de Ipsilanti îl găsim în istorie ca aparţinând unei vechi familii aristocrate greceşti, care locuia în cartierul Fanar din Constantinopol (Istanbul). Familia Ipsilanti a avut o mare influenţă politică şi a adunat averi considerabile în secolul al XVII-lea, ocupând funcţii administrative importante în Imperiul Otoman. În perioada domniilor fanariote, pe Alexandru Vodă Ipsilanti (1725-1805) îl găsim domn în Ţara Românească şi Moldova. Fiica acestuia, Sofia Ipsilanti, stabilită în Brăila, în localitatea Odaia Vizirului sau Câşla Vizirului, se căsătoreşte, în 1860, cu contele Roma Pierre (Petru), întemeind astfel ramura brăileană a Conţilor de Roma. Potrivit documentelor vremii, Sofia Ipsilanti deţinea înainte de căsătorie o moşie întinsă în Odaia Vizirului, pe care ridicase un conac cu două etaje şi creneluri, înconjurat un parc cu salcâmi japonezi, care se întindea pe mai multe hectare. Aici se organizau numeroase petreceri şi partide de vânătoare. Conacul a rămas în istorie sub numele de Palatul Conţilor de Roma de la Lanurile, comuna Viziru.

„După cum ştim, la boieri nu existau petreceri fără lăutari, care să îi distreze. Singurii lăutari din zona respectivă, care îi aparţineau lui Ipsilanti, erau cei din familia Creţu. Ei apar notaţi că aparţin Mănăstirii Bistriţa, Ipsilanti cumpără pământul de la Mănăstirea Bistriţa, devine proprietatea lui. Cei din familia Creţu sunt notaţi în cărţile de istorie ca muzicanţi importanţi ai zonei respective. Nu există niciun dubiu, nu erau alţii, iar Ipsilanti nu putea să stea la conacul lui fără muzicanţi, exclus. Filmul durează 16 minute, iar munca pentru realizarea lui a durat un an de zile. Tot ceea ce o să vedeţi în film există în istorie, dar niciodată nu a fost pus cap la cap. Acum am avut toate dovezile şi le-am pus cap la cap. Filmul prezintă o dezvoltare istorică de la muzicienii foarte talentaţi ai vremii respective, până la vârful Johnny Răducanu”, a declarat nepotul lui Johnny Răducanu.

Tot sâmbătă a fost programată și lansarea CD-ului semnat de Trio Michael Creţu şi intitulat „Johnny”.

„CD-ul este dedicat lui Johnny. Titlul CD-ului este ‘Johnny’ şi vine de la o piesă pe care am scris-o pentru el. Atunci când el a plecat dintre noi, nu am putut să vin în România, pentru că cântam la un concert important în Londra şi era absolut imposibil să găsesc înlocuitor. Cea mai bună cale să îi spun la revedere a fost să îi scriu o piesă, pe care am premiat-o aici, la Brăila, chiar în primul an al festivalului”, spune Michael Creţu.