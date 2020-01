Icon Romania a debutat cu o medalie de aur la European Jiu-Jitsu IBJJF Championship desfășurat la Lisabona în perioada 22-26 ianuarie 2020. Florin Gerea, sportiv de la Daos Brăila, pregătit de Daniel Cernat, a reușit 3 victorii în cadrul categoriei Master 3 white.

În perioada 22-26 ianuarie a avut loc la Lisabona cea mai prestigioasă compeție de Jiu Jitsu organizată în Europa, ce a adunat la start peste 4000 de participanți din toata Europa.

”Mă bucur că anul acesta am reușit să fac deplasarea la Lisabona. Anul trecut a fost un an bun pentru mine opținând multe titluri de campion național și încurajat de aceste rezultate am zis să încerc și primul meu turneu innternațional. Am fost surprins de amploarea competiției și de numărul mare de sportivi prezenți în sală. Deși am în jurul a 100 de kg am optat să nu fac slăbire și să mă înscriu la categoria de +100 kg, unde am întalnit 3 adversari din Franța, Portugalia și în finala un sportiv foarte puternic, din Ucraina. Am reușit trei victorii înainte de limită și am câștigat titlul de campion european. Mă bucură enorm rezultatul și vreau pe acesta cale să îi mulțumesc antrenorului și colegilor de echipa, care au contribuit la pregătirea mea atât fizică cât și psihică” a delarat Florin Gerea.

Anul 2019 a fost un an plin pentru sportivii de la Daous Brăila, cu rezultate faorte bune pe plan național, dar, din păcate, nu au resușit să deplaseze un număr mai mare de sportivi la campionatul european din Lisabona.

”Florin Gerea a fost oarecum împins de la spate de mine și de colegii de echipă să se deplaseze la campionatul de la Lisabona, el având pe tot parcursul anului compețional 2019 rezultate de excepție. El nu a pierdut nici o partidă din cele disputate. Am urmărit cu sufletul la gură evoluția lui la Lisabona și am fost plăcut surprins să văd cu reușește să termine toate cele trei partide înainte de limită, cea mai disputată fiind finala cu ucraineanul. Florin a reușit să urce pe prima treapă a podiumului la categoria master 3, +100 kg” a declarat antrenorul Daniel Cernat.