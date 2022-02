Fostul prefect al județului Brăila, Florin Dobrescu, a vorbit într-o conferință de presă despre sumele alocate în acest an de Consiliul Județean pentru achiziționarea de aparatură medicală, atrăgând atenția că au mai existat cazuri în care aparatura medicală a rămas nefolosită, a ieșit din garanție și urma să fie casată. Acesta a amintit că doar un pavilion al Spitalului Județean Brăila are autorizație de securitate la incendiu.

”Pentru anul acesta au fost alocate 12.544.000 lei lei pentru dotări cu aparatură medicală pe secții, reabilitare și modernizarea stației de alimentare cu energie electrică, dar să nu uităm că aparatură medicală a mai fost achiziționată și în anii anteriori și după cum bine știți a fost depozitată prin diverse magazii, nefiind folosită. Să nu uităm de acel aparat achiziționat în 2001 cu suma de 100.000 dolari, despre care în 2018 se vorbea că trebuie să fie casat, fără să fi folosit măcar o zi.

Nu spune nimeni că activitatea Spitalului Județean Brăila nu este importantă, din contră, este foarte important pentru toți cetățenii din județul Brăila, este bine să fie dotat cu aparatură medicală, dar în așa fel, încât să beneficieze de această aparatură toți brăilenii.

Spitalul Județean, cu cele cinci pavilioane, nu are autorizație din punct de vedere al securității la incendiu. Singurul pavilion, este pavilionul C, cel care găzduiește secțiile de Boli Infecțioase, care are autorizație din punct de vedere al securității la incendiu. Secția de Obstetrică-Ginecologie, pavilionul B, are autorizație de securitate la incendiu parțială. Nu este autorizată pentru instalația de incendiu.

Pavilionul A, unde avem și secția ATI, la fel, nu este autorizată din punct de vedere al securității la incendiu.

Cardiologie-Pediatrie, pavilionul E, cel mai nou dat în folosință. În acel pavilion funcționează și vestita secție ATI Covid, la fel, nici acest pavilion nu are autorizație de securitate la incendiu”, a declarat fostul prefect, Florin Dobrescu.

Sursa: Realitatea de Braila