Cătălin Boboc, prefectul județului Brăila, și președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, pe tema absenței managerului Spitalului Județean de Urgență Brăila, dr. Delia Râșnoveanu, din unitatea spitalicească, aceasta fiind plecată în Serbia la o consfătuire a medicilor epidemiologi.

Prefectul județului, Cătălin Boboc, susține că toate congresele internaționale au fost anulate de câteva zile, iar managerul SJU s-ar afla în concediu de odihnă.

„Mi se pare incredibil! Unul dintre cei doi medici epidemiologi din județul Brăila să plece în concediu de odihnă, în această perioadă, mai ales în condițiile în care noi începem să carantinăm oameni. Spitalul Județean este instituția care gestionează monitorizarea starea pacienților în carantină. Să plece managerul mi se pare de necrezut, după cum de necrezut mi se pare faptul că șeful instituției ce are în subordine Spitalul Județean a aprobat această cerere de concediu. E plecată în concediu, nu are cum să fie plecată la Congres, pentru că în acest moment, după cum bine știți, e o decizie la nivel european conform căreia toate congresele sunt anulate, de câteva zile bune. Am sugerat s-o recheme de îndată, pentru că e nevoie”, a declarat Cătălin Boboc.

Președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac îl acuză încă o dată pe prefect că joacă politic, mai ales într-o situație ca aceasta în care se află România.

”Rușinos, dle prefect, rusinos … jucati politic o chestiune atat de importanta, e foarte rusinos. Managerul Spitalului Judetean Braila este la un curs de specializare in Serbia, o reuniune rara si importanta, pe tema infectiilor nosocomiale. SINGURUL INVITAT DIN ROMANIA LA ACEST EVENIMENT, SINGURUL REPREZENTANT AL ROMANIEI – DR. EPIDEMIOLOG DELIA RASNOVEANU. Nu e in concediu de odihna asa cum dumneavoastra ati declarat in presa, asa cum doriti dvs sa dezinformati. Da, tara piere si baba se piaptana, adevarat, dvs sunteti baba. Categoric conducerea spitalului nu sta intr-un om. Doamna manager a lasat inlocuitor iar unitatea spitaliceasca functioneaza normal. Prefectul este reprezentantul Guvernului in teritoriu.. vedeti ca n-avem Guvern. Iar daca erati atat de interesat de subiect, ati fi facut 10-15 pasi din biroul dvs in biroul meu (cam asta este distanta) sau ati fi dat un telefon. Scutiti-ne de jocuri politice intr-o perioada atat de sensibila pentru Romania, pentru Braila. Dragi cetateni, ma adresez dumneavoastra cu toata responsabilitatea. Stiu lacunele spitalului, sunt constient, sunt si eu om la randul meu, beneficiar al serviciilor medicale in cadrul acestui spital. Concediul de studiu al doamnei Delia Risnoveanu nu afecteaza in nici un fel activitatea spitalului in perioada aceasta, exista oameni care asigura interimatul fara probleme – dl doctor Voicu, un doctor competent, capabil si profesionist si dna doctor Alina Neacsu, directorul medical al spitalului, un doctor calificat, la fel de competent si de serios. Iar intrunirea la care participa doamna manager este una foarte importanta pentru unitatile spitalicesti din Romania” a precizat Iulian Chiriac într-o postare pe o rețean de socializare.