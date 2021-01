Neven Hrupec, antrenorul echipei de handbal feminin HC Dunărea Brăila a reușit o performanță majoră pentru handbalul brăilean, calificarea în grupele EHF European League. Duminică, de la ora 15.00, în Sala Polivalentă Danubius din Brăila, Neven Hrupec și fetele pregătite de el vor încerca să obțină un nou rezultat remarcabil după ce au eliminat pe Viborg, una dintre favoritele la câștigarea competiției.

R: Cum ați pregătit meciul de duminică cu Fleury Loiret?

Hrupec: Este o bună provocare pentru noi toți și avem așteptări mari de la acest joc. După aceată perioadă de sărbători chiar credem că este un moment pentru un start bun pentru noi. Din păcate vom juca tot fără public, fără fani, și suntem foarte triști din această cauză. Cred că vom avea un meci greu, aici la Brăila, dar pe de altă parte am avut parte de o bună pregatire la Cheile Grădiștei, unde am beneficiat de o bună pregătire fizică. Am avut câteva zile să ne pregătim tactic și sper să fim gata pentru meciul de duminică.

R: Credeți că putem reedita jocul bun din meciurile din preliminarii?

Hrupec: Pentru mine personal, pentru faptul că jucăm acasă, mă aștept să câștigăm acest meci, dar nu va fi deloc ușor. Această echipa din Franta are jucătoare din Angola, Senegal, și este un pic prea mult pentru noi și neobișnuit.

R: Care sunt atuurile echipei pregătite de dumneavoastră?

Hrupec: Va trebui ca fetele să fie pregătite pentru aceste jucătoare de la Fleury Loiret, care sunt puternice, dar și echipa HC Dunărea are o tactică de joc bine pregătită. Fetele mele sunt rapide, aleargă bine și cu toate aceste atuuri sper să câștigăm meciul. Toată pregatirea este acum așa cum ne-am dorit și mă aștept să nu facem prea multe greșeli.

R: Ați avut și meciuri de pregătire în această perioadă?

Hrupec: Noi am pregătit bine acest meci cu echipa din Franța. Am avut două meciuri amicale cu SCM Gloria Buzău, iar marți cu CSM București și am parcurs în aceste jocuri tot ce ne-a fost de folos pentru meciul de duminică. Fetele sunt în formă bună de joc și abia așteaptă starul acestei compeții europene. Este foarte greu fără galerie. Ca antrenor cred că puterea la un meci este dată și de galerie. în special la meciurile grele.

R: aveți probleme de lot sau accidentări în rândul jucătoarelor?

Hrupec: În acest moment toată echipa este completă și sper ca toate fetele să iasă bine la testul coronavirus și sper ca toate să poată să joace.

R: Ați vorbit despre lipsa publicului, care poate cântări mult. Când credeți că vom reveni la normalitate?

Hrupec: Este o situație globală grea și sper ca aceasta pandemie să fie stopată cu ajutorul vaccinului. Vreau ca lumea să se întoarcă către sport și să terminăm sezonul cu suporteri în sală. Eu sper ca și noi, cei din sport, să facem acest vaccin cât mai repede pentru că suntem expuși acestui virus. Călătorim mult, jucăm, deci atunci când va veni momentul sigur că ne vom vaccina.

