La finalul meciului cu CSM Tg. Jiu, antrenorul Costică Buceschi a ținut să scoată în evidență apărarea, unde elevele sale au jucat bine și au reușit să recupereze mai multe mingii și să blocheze atacurile adversarelor. Aneta Udriștioiu, golghetera Brăilei în acest meci, a spus că este bucuroasă pentru această victorie și pentru faptul că toate coechipierele au terminat meciul sănătoase.

Costică Buceschi a lăudat și echipa din Tg. Jiu, care a făcut multe meciuri bune cu echipele fruntașe, și s-a dovedit și în meciul de astăzi o echipă periculoasă, o echipă care joacă până la ultima minge.

„A fost un meci foarte greu. Am avut 11 ratări în situaţii unu la unu cu portarul. Dar astăzi am avut noroc. Lucru ăsta ne-a costat poate un meci mai strâns la Rapid, pentru că și acolo am ratat foarte mult. Trebuie să lucrăm mult mai mult la lucrul ăsta și sperăm ca pe viitor să nu mai facem atât de multe greșeli pentru că dacă vrem să fim în grupul fruntaș trebuie să jucăm pracmatic și să speculăm orice greșeală a adversarului.” a spus antrenorul echipei Dunărea Brăila, Costică Buceschi.

Buceschi a susținut că în prima parte a campionatului echipa putea mai mult și putea să câștige puncte și în meciurile cu Baia Mare și Bistrița – Năsăud. Acesta s-a arătat mulțumit de faptul că mare parte a jucătoarelor accidentate s-au refăcut și speră ca echipa să crească de la joc la joc, având un retur în care majoritatea meciurilor grele le va juca pe teren propriu.

„A fost un meci foarte greu, Târgu Jiu nu este o echipă accesibilă. Am jucat contra unor jucătoare foarte bune, tinere şi ambiţioase, iar asta a făcut ca atacul nostru să fie mai dificil. Am jucat bine în defensivă şi asta este cel mai important pentru că la final am avut cele mai multe goluri marcate. În acest tur am avut câteva meciuri pe care nu ar fi trebuit să le pierdem. Acum trebuie să ne focusăm mai mult pe ceea ce urmează, pe meciurile din retur având în vedere că toate meciurile grele le vom juca acasă şi trebuie să ne concentrăm să le câştigăm ca să ne atingem obiectivul” a declarat interul dreapta al echipei Dunărea Brăila, Jelena Lavko.

Căpitanul echipei brăilene, Aneta Udriștioiu, a fost golghetera echipei în meciul cu CSM Tg. Jiu, cu șase goluri marcate, asta chiar dacă și ea a avut câteva ratări, dintre care și o aruncare de la 7 metri.

”Cel mai mult mă bucur că am câștigat acest meci pentru că a fost unul destul de greu. Târgu Jiu este o echipă care a încurcat multe echipepe terenul ei și iată că sunt o echipă redutabilă și în deplasare și nu se lasă bătute așa ușor. Mă bucur că toată lumea este sănătoaseă și suntem apte pentru ceea ce urmează” a declarat Aneta Udriștioiu.

Sursa: Realitatea de Braila