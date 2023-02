Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” Brăila a verificat în ultimele zile vizual grinzile ornamentale, dar și alte elemente de tencuială de la Corpul A al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila și a desprins câteva dintre aceste grinzi și elemente care erau în pericol iminent să cadă.

”În urma solicitării Spitalului Județean de urgență Brăila noi am alocat câte un echipaj care verifică zilnic vizual starea clădirilor am început cu corpul a Spitalului Județean. Vreau să fac precizarea vom face verificarea vizual și vom îndepărta efectiv elementele de construcții care prezintă iminența producerii unei situații de urgență, adică cele care sunt în pericol să cadă și pentru a înlătura și a preveni acest lucru. S-a luat fiecare fațadă în parte, am început de acum două zile, încă nu am temnat. Sperăm ca astăzi să să terminăm și să continuăm la corpul B și apoi la Spitalul de pneumo ftiziologie și Materninate. Până acum au fost îndepărtate circa 10 astfel de grinzi” a spus colonel Cristian Ion, inspector șef al ISU Brăila.

Inspectorul șef al ISU a precizat că nu poate garanta că peste o lună sau două nu se vor mai prăbuși de la etaj alte grinzi, așa cum s-a întâmplat zilele trecute, când o grindă ornamentală lungă de peste un metru s-a prăbușit de la etajul VI pe copertina de la intrarea în spital.

Sursa: Realitatea de Braila