Nu am înțeles niciodată incapacitatea guvernelor României, indiferent de culoarea politica, de a comunica pertinent și coerent in spațiul public.

Mi-e teama ca noi romanii nu suntem capabili sa transformam criza in oportunitate! Pai dacă constatam ca țara noastră a devenit depozitul de rezerva strategic al bratelor de munca pentru agricultura uniunii europene, ministrul de externe de ce nu bate cu pumnul in masa negocierilor pentru intrarea noastră urgenta in spațiul Schenghen? “Vreți sa va culegem sparanghelul, căpșunile și roșiile, depindeți de muncitorii noștri, atunci haideți sa reglam statulul României in interiorul uniunii! “ Ce moment mai prielnic am fi putut avea?

Daca in loc de vorba multa și argumente emoționale, ni s-ar fi prezentat protocolul dintre MAI și BOR din perspectiva jurământului politicianului pe Biblie care se angajează sa facă tot ce-i sta in putința pentru bunăstarea spirituala și materială a poporului roman, am fi înțeles cu toții ca noi ne hrănim atât cu hrana fizica dar și cu cuvintele duhovnicești ale religiei noastre creștine! Religia face parte integranta din viața noastră socială! Ne definește mai mult morala, etica și Spiritualitatea decât ce băgăm in pântece și atunci de ce ni se permite sa ne înghesuim in supermarket și nu și la biserica?

Multe întrebări fără răspunsuri oficiale! In lipsa lor căutam sa le găsim un sens cu ajutorul invitaților noștri: Cristian Diaconescu, Stefan Ciochinaru, Petrisor Peiu, Mihai Rusu de la München și Răzvan Gheorghe