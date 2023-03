Aproape 80 de persoane, membri ai partidului Forța Dreptei, filiala Brăila, l-au avut în mijlocul lor pe liderul Ludovic Orban, fostul prim ministru al României. Întâlnirea nu a avut caracter politic, membrii Forța Dreptei participând la o acțiune de plantare a puieților de salcâm desfășurată la inițiativa Asociației ”Prin Noi Înșine Pentru Brăila”. În urma acțiunii desfășurate duminică, 500 de puieți de salcâm au fost plantați pe marginea drumului 202 A, pe raza comunei Râmnicelu din județul Brăila.

„Mă bucur că prima acțiune de plantare din acest an s-a desfășurat alături de prieteni apropiați din Brăila. Îmi face o deosebită plăcere să plantez copaci și să pun umărul la refacerea pădurilor și mai ales să îi mai vizitez peste ani și să mă bucur că au crescut și că am adus și eu o modestă contribuție pentru echilibru și pentru natură. M-am bucurat să fiu alături de Antoneta Ioniță și de echipa Forța Dreptei Brăila, împreună cu care am contribuit la crearea unei mici pădurici. Forța Dreptei va continua în fiecare primăvară să planteze arbori în toată țara„, a declarat la Brăila Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei.

La acțiunea de plantare a puieților de salcâm au mai fost prezenți președintele Forța Dreptei Brăila, Antoneta Ioniță, liderul Organizației de Tineret Forța Dreptei, Cristian Opriș și președintele Forța Dreptei Vrancea, deputat Ion Ștefan.

Sursa: Realitatea de Braila