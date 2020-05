Primarul municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir, a reacționat imediat la delarațiile liderului PNL Brăila și spune că nu mai poate tolera minciunile liberalilor și în special cele venite din partea președintelui PNL, Alexandru Dănăilă.

Primarul spune că îl va acționa în instanță pe liderul PNL, dacă acesta nu își va cere scuze public pentru declarațiile făcute, în care era acuzat că a încercat să mușamalizeze existența unor cazuri într-o direcție a Primăriei.

”Probabil pe Dănăila l-a prins curentul în Pădurea Stejarul și a făcut temperatură. Doar un mincinos sau inconștient poate trimite astfel de aberații la presă. Totul este o mascaradă electorală. Din primul moment în care am aflat situația, de la directorul direcției am dispus ca angajații respectivi să contacteze medicul de familie așa cum se precizează în metodologia Ministerului Sănătății, iar medicii de familie au datoria să contacteze DSP Brăila dacă sunt simptome. Dacă dorea cineva să ascundă adevarul, angajații nu ar fi mai contactat medicii de familie și ar fi venit în continuare la serviciu. Dacă medicii de familie au anunțat DSP sau nu, nu am de unde să știu. Dacă DSP Brăila a decis să facă teste sau nu, să răspundă ei sau prefectul, care îi coordonează de ce nu au făcut teste dacă erau simptome? M-am obișnuit ca reprezentanții PNL să mă atace mereu dar acum încearcă să arunce pe umerii primarului lipsa de comunicare între DSP Brăila, medicii de familie și un laborator privat.

Dacă cineva recunoaște că nu are capacitatea de a coordona instituțiile statului să spună deschis și ca în alte situații, le preiau eu atribuțiile pentru a le face treaba. Afirmațiile d-lui Dănăilă sunt false și îl somez public să dovedească în termen de 3 zile afirmațiile făcute sau să recunoască că a gresit și a fost indus în eroare. A mințit că la recomandarea mea angajații nu au mers la spital ci la o clinică privată. Procedura Ministrului Sănătății prevede că persoanele cu simptome anunță medicul de familie și nu trebuie să meargă direct la spital: „Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau raceală (tuse, febră, dificultăți în respiratie) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență” – site-ul Ministerului Sănătății. A fost respectată întocmai procedura. A mințit că am făcut presiuni politice la o clinica privată (Nu cunosc pe nimeni și nu am discutat niciodată cu cineva de la acea clinică/laborator). A mințit că la presiunea mea clinica privată nu a adus la cunoștința DSP rezultatul pozitiv (Chiar laboratorul privat a înștiințat DSP !!! În caz contrar, îl anunț public că îl voi da în judecată pentru a-și cere scuze public. Nu mă interesează despăgubiri financiare de la el, dar când le voi câștiga o să le donez integral unei case de copii”, spune primarul Marian Dragomir.