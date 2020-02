Primarul din Berteștii de Jos, liberalul Florinel Costel Capbun, se plânge că de aproape două zile încă mai are vreo sută de gospodării din comună care nu au curent eletric. După ieșirea din coduri și potolirea vântului, primarul comunei Berteștii de Jos spune că a încercat toată ziua de astăzi să discute cu cineva care să îl ajute să rezolve problemele cu alimentarea cu energie electrică pentru toți locuitorii comunei în care este primar din 2004.

Capbun spune că în toate satele care aparțin de comuna Berteștii de Jos mai sunt porțiuni în care locuitorii nu sunt nici până la această oră cu energie electrică. El a încercat astăzi să ia legătura și cei de la Electrica, cu prefectul și a sunat chiar și la 112, dar fără nici un succes.

Primarul ne-a declarat că în comună mai sunt peste 100 de consumatori care nu au energie electrică de 48 de ore, ca urmare a viscolului de zilele trecute, iar locuitorii l-au sunat pe edil când au văzut că la Electrica deranjamente găsesc doar linia ocupată.

”Cei de la Electrica au venit după viscol și au dat drumul la linia de înaltă tensiune care alimentează localitatea cu energie electrică, însă la aproximativ 300 de persoane nu au nici acum curent. Am o fază care alimentează stația de apă și nu am curent. Acolo merg de două zile cu generator. La mine în cartier din 100 de case 20-25 nu au curent electric. Din 3 faze una nu merge. În Spiru Haret la fel, în Berteștii de Sus la fel, în Gura Călmățu la fel. Au spus angajații de ieri că vor veni astăzi să rezove și problemele din sate. Viceprimarul a sunat astăzi la Electrica Însurăței și a anunțat la maistrul de la Electrica, dar și acolo sunt doar vreo 4 echipe, sunt și ei oameni, au avut 31 de localități care au aparținut de Însurăței și a fost o prioritate să asigure alimentarea cu energie pentru toate localitățile” a spus Costel Capbun.

Primarul a spus că problema putea fi rezolvată cu echipe din alte județe, unde n-au fost probleme sau să i se dea voie să angajeze o firmă privată care să rezolve problema.

”Cineva trebuia să organizeze, nu primarul. Așa cum m-am urcat pe buldoexcavator și am deszăpezit drumul până la Cuza Vodă ca să vină o ambulanță pentru o gravidă puteam să rezolv și asta dacă mi se dădea permisiunea. Oamenii țipă la mine. La 112 mi s-a spus că nu pot lua legătura cu Electrica. Sunt oameni care au centrale. Nu pot eu, ca primar, să mă urc pe stâlp” a mai spus Capbun. ,

Insa cea mai mare problema este ca sunt in continuare 300 de familii fara curent si este deja prea mult timp. Si nu stiu ce sa mai fac, fiindca am contactat pe toti cei care se ocupa de aceste lucruri si ba nu raspund, ba imi spun ca nu pot sa faca nimic. Am zis ca sun presa, ca alta solutie nu mai am…

Eu stiu ca au fost probleme, dar sa aduca echipe din alte judete sa ajute, nu lasi oamenii 48 de ore fara curent!

In Bertestii de Jos am 50 de abonati fara curent, inclusiv statia de apa, in Bertestii de Sus am o treime din locuitori fara curent, in Spiru Haret am 25% din gospodarii fara curent, sunt fire cazute, la Gura Calmatui la fel. Eu am inteles ca a fost viscol, a fost urgie, asta e natura, am inteles ca prioritare au fost alte localitati, insa au trecut 48 de ore si oamenii de la mine din comuna nu au curent! Nu se poate asa! Inteleg ca au numai 3 echipe pe zona asta si ca numai astea nu reusesc sa faca fata, dar sa aduca echipe din alta parte!

Oamenii din comuna tot suna la Electrica si in diverse locuri, cerand sa se rezolve problema si daca nu se intampla nimic, ma suna pe mine! Am sunat si eu peste tot, dar pana acum nu am reusit sa rezolv nimic. Sa aduca echipe din alte judete si sa rezolve odata problema, ca de-aia platesc oamenii curentul!”.