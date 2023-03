Omenirea se poziționează pe noi coordonate. Tara noastră este la răscruce de drumuri. Destinul tuturor se scrie cu prețul sângelui și în acord de rachete ce dezlantuie moartea.

Astăzi, când timpul nu mai are răbdare cu nimeni, noi încercam sa ne cautam sensul. Încotro, popor român? Vrem lideri puternici, nu trădători care ne vând la pret de câțiva arginti! Cum și unde îi găsim? Vrem o Romanie suverană, cu oameni ai faptelor, caci nu ne mai putem hrăni cu iluziile tranzacționate de guvernanți. Cum ne salvam din ghearele străinilor care ne umilesc? Ce lăsăm în urma pentru cei de la care am împrumutat Romania? Alexandra Păcuraru va invită să ascultați liniștea ce aduce pacea, de luni pana joi, de la ora 21 la 24. Doar la România suverană, emisiunea care scoate în fața faptele. Rămâneți pe Plus!