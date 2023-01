Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a declarat vineri, la Brăila, după vizitarea hrubelor oraşului, că proiectul pentru transformarea lor într-un muzeu „are toate datele” să obţină finanţare pentru proiectare prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului.

„Am fost, am văzut acele celebre hrube unde au fost depozitele de pulbere ale turcilor. E un loc care s-ar putea transforma într-un muzeu absolut minunat. I-am promis domnului primar că avem, că vom avea finanţare în cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului, pe Timbrul Momentelor Istorice (TMI), pentru proiectări şi cred că are toate datele acest proiect să câştige asemenea finanţare, şi vom urmări împreună dezvoltarea proiectului. Am fost la Biserica Greacă, am văzut pictura, dra nu depinde de Ministerul Culturii partea de biserici. Suntem alături de dumneavoastră, este un oraş care pune mult în ceea ce priveşte cultura românească, pune mult pe hartă”, a spus ministrul Culturii.

Romaşcanu a punctat că hrubele, parte importantă a istoriei Brăilei, trebuie puse în valoare, iar spaţiul este unul generos pentru o galerie istorică în care pot fi expuse elemente specifice epocii. Totodată, ministrul Culturii a menţionat că accesul la hrube se face trecând printr-o proprietate privată pe care municipalitatea intenţionează să o cumpere.

„Este o proprietate privată acolo (…) Am vorbit cu domnul primar, intenţionează să cumpere acel teren care are accesul la hrubă, e firesc, e o parte importantă a istoriei Brăilei, trei sute de ani sub dominaţie turcă, trebuie să fie pusă în valoare. Şi acolo este o galerie foarte mare, înaltă, lungă de vreo 50-70 de metri, care se pretează fantastic pentru o galerie istorică. Cu o climatizare corespunzătoare, poţi să expui, să aduci în faţa celor care sunt interesaţi epoca respectivă, e chiar un spaţiu face generos pentru aşa ceva”, a adăugat Lucian Romaşcanu.

De asemenea, Romașcanu a spus că ministerul va continua să finanțeze festivalurile pe care Brăila le organizează.

Primarul Brăilei, Marian Dragomir, a arătat că administraţia locală a început demersurile pentru a exercita dreptul de preempţiune la cumpărarea hrubei şi în acelaşi timp pentru includerea în patrimoniu, modernizarea şi deschiderea către public.

„Noi am dat o hotărâre de consiliu local pentru a ne exercita dreptul de preempţiune la cumpărarea acestei hrube, sunt anumite chestiuni de ordin juridic care trebuie clarificate de secretarul general al primăriei, juriştii noştri şi Oficiul Judeţean de Cadastru, pentru că hruba pleacă de pe o proprietate privată pe care noi intenţionăm să o cumpărăm şi continuă pe alte proprietăţi private. Sunt chestiuni tehnice care trebuiesc clarificate între specialişti, pentru a ne putea exercita dreptul acesta de preempţiune şi să o cumpărăm. Discuţiile cu domnul ministru au fost tehnice, pe ceea ce presupune efectiv includerea ei în patrimoniu, modernizarea şi deschiderea către public. Sunt anumiţi paşi procedurali pe care urmează să-i parcurgem în perioada următoare, dar discuţiile au avansat foarte mult în zona specialiştilor”, a explicat Marian Dragomir.

Sursa: Realitatea de Braila