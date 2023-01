La ora 15.00, în județul Brăila pe Drumurile naționale se menține închisă circulația rutieră pe DN 22 -Brăila – limită cu județul Buzău, și DN 23 Brăila – limită cu județul Vrancea. Pe celelalte drumuri naționale se circulă în condiții de iarnă. Se menține restricția traficul rutier cu masa totală maxim admisă peste 7,5 tone pe DN 22B – dig Brăila – Galați. S-a intervenit cu 12 utilaje (autobasculante cu lamă şi răspânditor) pe toate drumurile naționale.



Drumuri județene închise de autorități ca măsură preventivă: DJ 203 A: limita judeţului Buzău – Plăsoiu – Câineni Băi – Vişani – Drogu – Zamfireşti – Galbenu

și DE584/DJ203: Insuratei – Zavoaia. Cu circulația îngreunată, pe un singur sens, în condiții de iarnă se circulă pe:

DJ 202A: Gulianca – Salcia Tudor – Ariciu – DJ 202D; DJ 202 B: Latinu – Gurguieţi – Sihleanu – Scorţaru Nou – Gemenele – Movila Miresii – Ţepeş Vodă – Urleasca;

DJ 202 D: DJ 202B (Scorţaru Nou) – Mihail Kogălniceanu – Boarca – Racovița.- Custura – Gradiştea – DN 22;

DJ 202 G: Salcia Tudor – DJ 202 A;

DJ 202 H: Gradiştea – Ibrianu – Maraloiu;

DJ 203: limita judeţului Buzău – Galbenu – Sătuc – Jirlău – Făurei – Brateşu Vechi – Ulmu – Vultureni – Scărlăteşti – Dudescu – Zăvoaia – Însurăţei;

DJ 203 J: Jirlău – limita judeţului Buzău;

DJ 203 N: DN 2B (Surdila Greci) – limita judeţului Buzău (km 3+473) – limita judeţului Buzău (km17+773) – Jugureanu – Ulmu (DJ 203);

DJ 203 P: Cireşu – Vultureni;

DJ 203 R: Ulmu (DJ 203 N) – Cireşu – Batogu – Ioneşti – Lişcoteanca – Valea Călmăţuiului – DN 21;

DJ 203 S: Surdila Găiseanca (DN 2B) – Făurei;

DJ 211: limita judeţului Ialomiţa – Roşiori – Tătaru – Dudeşti – Dudescu – Zăvoaia – Bordei Verde – Ianca (DN 2B);

DJ 211 A: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă;

DJ 211 B: Tătaru (DJ 211) – Bărăganul – Victoria – Mihai Bravu;

DJ 211 C: Tătaru (DJ 211) – Colţea – Chichineţu – Ciocile (DC 28);

DJ 211 D: Roşiori – Florica – Colţea;

tronsonul DJ 212: Chiscani – Tichileşti – Gropeni – Tufeşti;

DJ 212 A: Brăila – Măraşu;

DJ 212 B: DJ 212 A – Frecăţei;

DJ 212 C: DJ 212 – Stăncuţa – Dunăre – Bac;

DJ 221: Cazasu (DN 22) – Mărtăceşti – Romanu – Găvani – Gemenele – Râmnicelu – Constantineşti – Şuţeşti – Ianca;

DJ 221 B: Brăila – Baldovineşti – Vădeni;

DJ 221 C: DN 23 – Siliştea – DJ 221;

DJ 225 A: limita judeţului Galaţi – Cotu Mihalea – Cotu Lung – Muchea – Romanu – Scorţaru Vechi – Traian – Silistraru – Unirea – Gropeni – Dunăre Bac.

Se acţionează pe diferite sectoare de drumuri județene cu 22 mijloace (autobasculantă cu lamă și răspânditor, încărcător frontal, autogreder, buldoexcavator) și s-au împrăștiat 200 tone material antiderapant (nisip și sare).

Filtre de restricționare și de informare a traficului, formate din polițiști și jandarmi, în zonele:

Filtrele de restricționare și de informare a traficului în zonele:

– DN 2B în orașul Ianca spre localitatea ieșire localitatea Ianca intersecția cu DJ 221 – filtru de informare cu privire la folosirea rutei ocolitoare DN 2B – Buzău,

– DN 22 – Grădiștea traficul este blocat în totalitate către județul Buzău;

– DN 22, la intrare în localitatea Cazasu – filtru de informare cu privire la faptul că se circulă în condiții de iarnă pe acest sector de drum;

– DN 2B, în localitatea Surdila-Greci – filtru de informare cu privire la faptul că spre județul Buzău se circulă în condiții de iarnă;

– DJ 203 – Făurei – filtru de informare cu privire la faptul că spre județul Buzău se circulă în condiții de iarnă;

– intersecția DN 21 cu DJ 212 – de informare și dirijare a circulației, un jandarm și un polițist;

– DN 21 (Petrom Lacu Sărat) – de informare și dirijare a circulației, un jandarm și un polițist;

– localitatea Măxineni: două filtre mixte pentru restricționarea traficului formate din doi jandarmi și doi polițiști;

– intersecția DN2B cu DJ211 (Bordei Verde) – de informare și dirijare a circulației, un jandarm și un polițist;

– ieșirea din municipiul Brăila (cenura Brailei) pe drumurile naționale pentru restricționarea traficului pe cele două drumuri naționale formate din patru polițiști.

– DJ 221 – localitatea Cazasu: filtru mixt de blocare a circulației

– intersectie DN21 cu DJ212 (3 movile) : filtru mixt – de informare și dirijare a circulației (restricție 7.5t)

– intersecta DJ203 cu DE584 (Insuratei – Zavoaia) – filtru mixt de blocare a circulației

– Localitatea Măxineni: filtru mixt de blocare a circulației – iesirea către Focșani

Traficul fluvial pe Dunăre se desfăşoară în condiţii de iarnă. Nu sunt restricţii de navigare a bacurilor.

Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Echipaje ale inspectoratului au intervenit pe timpul nopții și în această dimineață pentru degajarea a șapte copaci (crengi de mari dimensiuni) căzuți, din cauza cantităților mari de zăpădă de pe aceștia, în parcări și pe străzi din municipiu. Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale.

O mașină a ieșit de pe partea carosabilă pe DN2B, la ieșire din localitatea Lacu Sărat și a fost scoasă de pompieri.

