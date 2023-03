Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a făcut declarații incendiare despre implicarea serviciilor secrete în încercarea de a-l atrage în înscenări și a-l compromite, joi seară, la Culisele statului paralel

Rareș Bogdan: Unii încearcă să facă jocul pe care l-au făcut cu Crin Antonescu, Victor Ponta. Eu nu am ce să-mi reproșez!

„Nu vreau să fiu asociat cu arestarea lui Trump și încearcă unii arestarea mea. Înțeleg că încearcă unii să facă jocul pe care l-au făcut cu Crin Antonescu, care umblă singur prin parcuri și scrie cărți excepționale, prin Bruxelles sau cu Victor Ponta care se plimbă prin Bosfor.

Îi anunț ceva. Eu am mai trecut prin momente extrem de complicate, sunt vaccinat și am văzut fimul ăsta al încercării de a fi introdus în orice speculație, orice scenarită, orice personaj. Am înțeles că toată lumea care intră la niște instituții de trei săptămâni întreabă de cativa lideri, din care unul e Rareș Bogdan. Dacă aș fi atât de important cum cred unii, lucrurile ar sta diferit.

Care e problema lor cu mine e următoarea: Unu – eu nu am ce să-mi reproșez, doi – am o multime de amici, oameni, cunoscuti cu care stau de vorba, deci despre mine se pot spune multe, dar nu ca nu as fi popular, trei – cu aeroportul Otopeni am o legatura directa, foarte mare, in fiecare saptamana zbor de minimum 2-3 ori de pe aeroportul Otopeni, saptamana asta de doua ori, am fost la Roma, la Bruxelles”, a declarat Rareș Bogdan, joi seară,, în exclusivitate la Culisele statului paralel.

Rareș Bogdan: Lăsați partidele politice în pace! Dacă vreți să faceți politică, ieșiți afară din păduri și intrați în politică!

Despre miza scandalului în care se încearcă introducerea sa și implicarea serviciilor, Rareș Bogdan nu a negat și a sugerat incercari de „a-i inchide gura”.

Intrebat despre relatia de prietenie cu unul dintre cei arestați miercuri în dosarul ce vizează aeroportul Otopeni, Rareș Bogdan a afirmat că „am prieteni, cunoscuti vecini, ca sa fiti linistiti, intru sa mananc la restaurant din centrul Capitalei, daca vreti sa stiti sunt cu dl Dan Motreanu și restul prietenilor.

Am vazut multe mizerii, dar acum să incerci sa introduci un om doar pentru că are curajul de a spune lucrurilor pe nume, le spun tuturor: lasati in pace partidele politice!

Dacă vreți să faceti politica, iesiti afara din păduri și intrați în politică, dacă nu, stati acolo și aveti grija de securitatea nationala si stabilitatea țării.

Dacă vor ca unii sa-si faca carieră, fie ca sunt in procuratura, fie in lumea judiciară, legandu-se de unele personaje de notorietate si cu oarecare incredere, care asigura breaking-news-uri nu este in regula”.

Rareș Bogdan, despre miza scandalului: Să tac, să stau liniștit, să mai stau un mandat…

Întrebat care e miza scandalului din jurul său de de Anca Alexandrescu, Rareș Bogdan a confirmat din nou implicarea serviciilor și ce ar „trebui” să facă.

„Este simplu, să tac, sa stau linistit, eventual sa mai stau un mandat, sa trec prin România si diaspora cat mai rar. (…) Nu știu (de miza de la Transporturi, n.r.), cred ca e legat de orice, pentru că la rotativa PNL vrea sa vina cu câțiva oameni de forta, ca ministri, cunoscuti de partid, care au posibilitatea sa tina piept unor ministri care sunt leadershipul principal.

Întrebat de Anca Alexandrescu cine face aceste jocuri, cine are putere, Rareș Bogdan a precizat: „Cu siguranță nu colegii mei ci poate unii care se afla in spatele unora dintre ei, din coalitie si nu am nicio banuiala despre adversarii politici traditionali. Nu vad nici USR , nici AUR, nici PSD; nici UDMR, nici pe colegii mei.

Eu inteleg ca unii vor sa faca niste jocuri si sa aranjeze niste ape in PNL si viitoarea guvernare.

Le spun raspicat: Ghinion pentru ei. Nu merge. Singurul parteneriat asumat in continiare si pe care-l vom respecta este cel cu președintele Klaus Iohannis, total tandem cu presedintele, dar nu si cu altii care incearca sa faca jocuri pe spatele PNL.

PNL va ramane in cot un partid democratic suta la suta democratic si singurul parteneriat asumat de noi e cel cu președintele.

Din lacramioare au plecat viorelele, vin toporasii si lacrămioarele in paduri, acum au fost ghiocei. Singurul parteneriat pe care și-l asuma PNL e cu președintele Klaus Iohannis”, a mai spus Rareș Bogdan.

„Se incearca din nou dosare la comanda?”, l-a intrebat Anca Alexandrescu.

„Da! Au incerca si cu Crin cu altii, cu mine e mai greu, ca abia când sunt mușscat si terorizat, atunci devin jucator. Când cineva incearca sa faca jocuri in spatele unor chsetiuni strict politice, din PNL, îi atentionez ca sunt mult mai periculos decat își inchipuie oricine.

Și nu pot fi compromis. E mai greu cu mine”, a concluzionat Rareș Bogdan, la Cullisele statului paralel.