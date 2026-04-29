Ciprian Ciucu îl contrazice pe Nicușor Dan: „Nu e un „split”, ci o luptă între sistem și reformă”

Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a lansat miercuri o replică dură la adresa președintelui Nicușor Dan, după comentariile acestuia privind tensiunile politice din jurul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Ciucu a respins ideea unui „split” între tabere politice, afirmând că realitatea este mult mai tranșantă: „Nu avem un 'split'. Avem un sistem ticăloşit care face totul pentru a-şi păstra puterea, privilegiile şi banii pe seama românilor şi avem o mişcare reformistă care încearcă să ţină ţara pe linia de plutire.

Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e 'split-ul'. 'Pro-european' se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire", a afirmat prim-vicepreședintele PNL pe pagina sa de Facebook.

Replica vine după declarațiile lui Nicușor Dan, care descrisese situația politică drept „un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene”, evitând să își exprime un sprijin clar pentru premierul Ilie Bolojan.

Într-o postare anterioară, Ciucu a vorbit și despre instabilitatea guvernelor din ultimii ani, susținând că acestea au fost afectate de interese politice și economice, nu de crize naturale.

El a făcut referiri critice la mai multe cabinete anterioare și a descris scena politică drept una dominată de „înțelegeri între oameni bogați și puternici”.

Totodată, Ciucu a susținut că formațiuni precum AUR reprezintă „sistemul care se prezintă ca anti-sistem”, avertizând asupra unor posibile presiuni politice asupra actualului guvern.

Disputa vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din coaliția politică și al dezbaterilor privind direcția reformelor guvernamentale.