Criză totală în Coaliție: Premierul Bolojan anunță că rămâne în funcție în ciuda presiunilor PSD

Război total la vârful puterii: Ilie Bolojan sfidează amenințările PSD și refuză să părăsească fotoliul de premier. Deși partenerii de guvernare se pregătesc de un vot decisiv, șeful Cabinetului mizează pe susținerea președintelui Nicușor Dan și avertizează asupra riscurilor pierderii miliardelor din PNRR.

Refuzul demisiei în absența unor soluții alternative

Premierul Ilie Bolojan a clarificat duminică poziția sa față de eventuala retragere a sprijinului politic de către PSD, afirmând categoric că nu intenționează să părăsească funcția. Șeful Executivului a argumentat că, până în prezent, criticile partenerilor de coaliție nu au fost însoțite de soluții concrete sau de dovezi că planul de guvernare ar fi fost încălcat. În opinia sa, o retragere din funcție ar fi fost justificată doar dacă ar fi existat propuneri de reformă blocate sau soluții economice viabile care să nu fi fost puse în practică. Premierul a subliniat că, în lipsa acestor elemente, are responsabilitatea de a asigura continuitatea funcționării Guvernului, indiferent de deciziile interne pe care le va adopta PSD.

Consultările cu președintele și riscul pierderii fondurilor europene

În ceea ce privește relația cu șeful statului, Ilie Bolojan a confirmat că l-a informat pe președintele Nicușor Dan cu privire la perspectivele actuale și la posibilitatea prefigurării unei crize politice. Premierul a precizat că președintele nu i-a solicitat demisia, urmând ca dialogul dintre cei doi să continue în zilele următoare. Principalul motiv de îngrijorare invocat de premier este riscul major ca o instabilitate guvernamentală să pericliteze absorbția fondurilor europene prin PNRR, care au ca termen limită luna august. Bolojan a avertizat că orice perturbare a activității ministeriale ar putea duce la pierderea unor sume colosale, o situație în care asumarea răspunderii politice ar deveni tardivă.

Strategia pentru un guvern interimar și continuarea reformelor

Pregătindu-se pentru scenariul în care miniștrii PSD ar putea fi retrași din Cabinet, Ilie Bolojan a indicat că va apela la mecanismele constituționale pentru a asigura interimatul portofoliilor vacante prin ceilalți membri ai echipei guvernamentale. Deși a subliniat că nu își dorește declanșarea unei crize, premierul consideră vital ca aparatul administrativ să rămână funcțional pentru a gestiona reducerea cheltuielilor publice și reformele etapizate începute în acest an. Prioritatea mandatului său rămâne, în acest context tensionat, menținerea echilibrului bugetar și finalizarea proiectelor cu finanțare externă, procese care necesită o activitate executivă neîntreruptă la Palatul Victoria.