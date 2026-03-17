Estonia, singurul aliat NATO dispus să îl ajute pe Trump în Strâmtoarea Ormuz

Estonia, stat membru al Uniunii Europene și NATO, ar fi dispusă să răspundă cererii lui Donald Trump de a participa militar la securizarea Strâmtorii Ormuz.

Ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat că țara sa nu exclude o contribuție militară la o operațiune menită să protejeze navigația comercială în fața represaliilor iraniene.

Aceasta este o poziție aparte în rândul aliaților NATO, majoritatea celor mai puternici membri, precum Regatul Unit, Germania, Franța sau Polonia, refuzând să participe la cererea președintelui american.

Tsahkna a precizat că Estonia ar fi gata să discute detaliile unei posibile misiuni dacă Washingtonul va face o solicitare oficială, deși nu este clar ce tip de sprijin ar putea oferi. Vecina Letonia a anunțat că nu va participa în niciun fel.

Anterior, Donald Trump a amenințat cu „consecințe foarte grave pentru viitorul NATO” dacă statele membre refuză să trimită nave militare în zona Strâmtorii Ormuz, însă majoritatea aliaților și-au manifestat deja rezervele față de această cerere.