Minivacanță dată peste cap de frig: maxime sub normal și lapoviță la munte. Când revine căldura

Ziua de 1 Mai aduce o vreme neobișnuit de rece în aproape toată țara, cu temperaturi mult sub valorile normale pentru această perioadă. În multe regiuni apar ploi slabe, iar la munte revin lapovița și chiar ninsoarea.

Maximele zilei pornesc de la doar 8–9 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și ajung la cel mult 17 grade în vest, în Banat și Crișana.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea rămâne schimbătoare, cu ploi trecătoare și vânt destul de puternic, mai ales pe litoral, unde rafalele pot atinge 40–45 km/h. Temperaturile nu depășesc 13 grade, valori mult sub cele obișnuite pentru început de mai.

În Moldova și nordul Munteniei, atmosfera este mai apropiată de finalul iernii decât de primăvară. Maximele se opresc la 12–13 grade, iar vântul devine mai activ. În nordul regiunii și în Bucovina apar ploi slabe, iar la munte persistă condițiile de lapoviță și ninsoare.

Nici Transilvania nu scapă de frig. Diminețile aduc temperaturi negative în depresiuni, iar la prânz se ating cel mult 14–16 grade. Norii apar și dispar, iar în zonele montane sunt posibile precipitații slabe.

În Oltenia și sudul țării, vremea se mai îndreaptă ușor, dar rămâne rece. Apar înnorări și ploi de scurtă durată, iar temperaturile, deși în creștere față de ziua precedentă, sunt în continuare sub normal.

În București, vremea se mai îmbunătățește ușor, cu perioade însorite, dar maxima nu trece de 14 grade, cu mult sub cele aproximativ 22 de grade normale pentru această dată.

La munte, frigul persistă. În Carpații Meridionali și Orientali apar precipitații, iar la altitudini mari se semnalează lapoviță și ninsoare. Vântul suflă mai intens pe creste.

Pe litoral, începutul lunii mai vine cu temperaturi scăzute, de cel mult 12 grade în aer și vânt puternic. Ploile sunt trecătoare, dar atmosfera rămâne neplăcută.

Vremea începe să se îmbunătățească treptat abia de duminică, când temperaturile mai cresc ușor, iar luni se anunță o zi mult mai plăcută, cu soare și valori de 20–21 de grade în multe zone din țară.