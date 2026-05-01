Dosare secrete, scoase la lumină: Oana Țoiu anunță declasificarea documentelor despre mineriade și alegerile din 1990

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat declasificarea a peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de după 1989, documente care vizează momente-cheie din istoria recentă a României.

Printre temele abordate se regăsesc alegerile din mai 1990, mineriadele, vizitele fostului suveran Regele Mihai I, dar și corespondența oficială cu Uniunea Sovietică.

„Aceste documente au stat peste 30 de ani în arhive și devin acum accesibile publicului. Românii au dreptul să cunoască în detaliu ce s-a întâmplat în perioada de tranziție”, a transmis ministrul într-un mesaj public.

Potrivit acesteia, lipsa de transparență a alimentat în timp neîncrederea și teoriile conspirației, iar deschiderea arhivelor reprezintă un pas necesar pentru clarificarea trecutului.

În total, este vorba despre 5.376 de dosare, organizate în 768 de mape de arhivă, care ocupă aproximativ 100 de metri liniari de rafturi. Este cea mai amplă declasificare de acest tip pentru perioada post-1989.

Printre documentele care vor putea fi consultate se numără dosare privind reacțiile din URSS la Revoluția din decembrie 1989, procesul de reunificare a Germaniei sau relațiile externe ale României în acei ani de început ai democrației.

Ministrul a subliniat că aceste materiale nu mai aveau statut de secret de stat de peste un deceniu, însă au rămas inaccesibile publicului ca secrete de serviciu. Procesul de deschidere va continua, inclusiv prin digitalizarea documentelor.

„O democrație matură nu se teme de propria istorie. O pune la dispoziția cetățenilor și o analizează deschis”, a mai transmis Oana Țoiu.