Impostor trimis în judecată după ce a cerut bilete la festivaluri în numele lui Nicușor Dan

Un bărbat recidivist din București a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind acuzat de fals informatic în formă continuată, cu nu mai puțin de 194 de acte materiale.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2022 – iulie 2025, individul a creat și administrat patru conturi fictive de WhatsApp. Pentru a induce în eroare interlocutorii, acesta a folosit pe profil fotografiile și inițialele altor persoane fără drept. Sub această identitate falsă, bărbatul s-a prezentat în mod repetat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei de la acea vreme.

Prin intermediul a 189 de conversații pe WhatsApp, impostorul a contactat diverși organizatori de festivaluri și concerte cunoscute (precum Beach Please, Saga, Nuba sau Fratelli), solicitând invitații și bilete gratuite destinate edilului sau rudelor acestuia. În alte cazuri, el a pretins că este reprezentant ANAF sau ANPC. Întreaga schemă a fost deconspirată în urma unei plângeri penale depuse chiar de către Nicușor Dan, după ce a aflat că identitatea echipei sale este folosită abuziv.