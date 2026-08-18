Economie· 1 min citire

Conferință IMM România, marți, despre PNRR, creșterea prețurilor în energie și antreprenorii din HoReCa

Conferință IMM România

Conferință IMM România

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net

IMM România trage un semnal de alarmă cu privire la Industria Ospitalității

Reprezentanți IMM România trage un semnal de alarmă cu privire la Industria Ospitalității, arătând că aproape trei din zece antreprenori din HoReCa riscă să își închidă afacerea în următorul an.

Un alt subiect ce va fi abordat se referă la tranzitul cerealelor ucrainene prin România în vederea protejării fermierilor români. AGERPRES

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