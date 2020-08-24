Economie· 1 min citire

Efectele pandemiei asupra economiei

Efectele pandemiei asupra economiei

Efectele pandemiei asupra economiei

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 24 aug. 2020, 21:50

ROMANIA ÎN REALITATE - Invitat EMIL-RĂZVAN PÎRJOL, secretar de stat în Ministerul Economiei

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