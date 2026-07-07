Nicușor Dan a ajuns la summitul NATO! Miza uriașă pentru România în negocierile de la Ankara

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 17:10

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns marți la Ankara, unde participă la summitul NATO desfășurat pe parcursul a două zile. Reuniunea are loc într-un context internațional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

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