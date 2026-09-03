Niculina Stelea (senator AUR): „Reforma PSD: păstrarea unei stări de fapt toxice pentru România”

Publicat 3 sept. 2026, 14:14 Actualizat 3 sept. 2026, 14:21

Senatorul AUR Niculina Stelea critică prioritățile de reformă a statului anunțate de PSD. Potrivit senatorului, propunerile social-democraților urmăresc, de fapt, păstrarea actualei stări de fapt, ignorând marile teme în materie de reformă așteptate de români și pe care AUR le susține: reorganizare administrativ-teritorială, comasarea sau desființarea instituțiilor inutile și reducerea numărului de parlamentari la 300.

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