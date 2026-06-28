Europa este mai fierbinte decât Sahara, avertizează climatologii

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 07:55

În Europa, valul de caniculă doboară record după record. De la Paris la Londra şi Köln, aerul a devenit irespirabil. Temperaturile depăşesc valorile maxime înregistrate în ultimii zeci de ani. Spitalele sunt în stare de alertă, iar medicii sunt copleşiţi de numărul tot mai mare de victime ale căldurii.

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