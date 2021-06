Vineri, 11 iunie, de la 18.00, la Sala „Bujor Macrin”, Teatrul Maria Filotti vă prezentă spectacolul EU RĂMÂN, un one women skow cu Blanca Doba, regie – Luana Hagiu/text și scenariu – Blanca Doba si Luana Hagiu.

„EU RAMAN” nu vorbește chiar despre tot-tot dar vorbește despre un tot important,un tot al meseriei si al frământărilor. Un tot al meu,un tot încă micuț, pentru ca nu am multă experiență dar un tot care își dorește să prezinte într-o manieră ludică și foarte prietenoasă câteva fragmente inspirate din lumea unei tinere actrițe, din lumea mea. Sunt gânduri, sunt momente și schițe, crochiuri din spatele cortinei pe care, impreună cu Luana Hagiu le-am ales, aranjat, pus in vorbe si mișcari, intr-o forma comică ,ușor de inșeles si urmărit, insa nici pe departe superficiala, ci dimpotriva plina de suflet. Prin acest one woman show conducem publicul prin culisele necunoscute ale universului nostru interior si teatral, prin sentimentele si gandurile actorului vis a vis de spectatori , vis a vis de desfasurarea propriu zisa a spectacolului” spune Blanca Doba, protagonista spectacolului.

Cu această interpretare Blanca a câștigat Premiul pentru cea mai bună actriță la Gala HOP, Gala Tânărului Actor și Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”