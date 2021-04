Conform reprezentanților IPJ Timiș, “la data de 4 aprilie a.c.,în jurul orei 22:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie și-a găsit baiatul de 27 de ani decedat în casă. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care se efectuează verificări pentru stabilirea cauzei decesului”.

Tânărul decedat era medic, fapt confirmat de colegii de la Spitalul Județean: “Medicul rezident avea 27 de ani. A lucrat pe Covid o buna perioada de timp, in ultimele zile a lucrat pe ATI normal. Am fost informati in aceasta dimineata de faptul ca acesta a fost gasit decedat in locuinta sa. Necropsia va stabili ce anume s-a intamplat”.

Conform unor informați neoficiale, tânărul și-ar fi pus capăt zilelor, pe fondul epuizării emoționale cauzate de munca grea depusă în ultima perioadă.

Sursa: Realitatea de Timis