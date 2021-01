Antrenorul croat al HC Dunărea Brăila, croatul Neven Hrupec, le-a felicitat pe elevele sale pentru victoria din primul meci în grupele EHF European League, în fața unei echipe din Franța, cu un campionat puterniuc, chiar dacă Fleury ocupă doar locul 9 în acest sezon.

Hrupec a adresat felicitari si echipei Floery și crede că a fost un meci interesant pentru nivelul acestei competiții. El a spus că marcarea a 29 de goluri pe teren propriu este o realizare foarte bună, dar s-au primit multe goluri pentru un meci pe teren propriu.

”Aș spune că am jucatt bine aproape tot meciul, dar scorul final 29-27 nu arată asta. Am avut la un moment dat chiar avantaj de 5 sau 6 goluri, dar echipa adversă a revenit și nu am mai putut juca la acealași nivel, așa cum am jucat, repet aproape tot meciul. Sunt satisfăcut de acest meci. Vom analiza ceea ce am greșit, dar bineînțeles că nu vom avea mult timp, pentru că trebuie să pregatim meciul următor cu Bistrița. Nu avem timp destul să ne odihnim și să ne antrenăm. O zi, și după asta o să ne gândim la celalalt meci cu Kuban. Marți plecăm la Brașov, unde miecuri avem meci cu Bistrița, și vineri începem lunga călătorie pentru meciul cu Kuban Krasnodar. Asta e competiția, noi suntem gata, respect asta și sper să avem un meci bun în Rusia” a spus Neven Hrupec la conferința de presă de după meciul cu Fleury.

Sursa: Realitatea de Braila